行政院主計總處統計，2022年前8月平均消費者物價指數（CPI）年增率達3.1％，創14年來同期新高。純網銀將來銀行對此助抗通膨，今（6）日宣布再調高活儲利率、最高至3.2％，且不限制年齡、不分新舊戶均能同享此優惠利率。

將來銀行公告，此次三段式活儲專案優惠利率均調高0.1個百分點，6萬元內活儲利率享3.2％、6～30萬元享1.4％，逾30萬元享活儲利率0.9％且金額無上限，走期至少到今年底。

同時，將來銀行延續開業以來的每月6次跨行提款及66次跨行轉帳免手續費措施，另提供刷「將將卡」最高回饋5％、新開戶並完成裝置綁定獲200N點等優惠。

網友分析，相較於其他銀行升息後的1年期「定期存款」牌告利率多低於1.4％，將來銀行此次「活期儲蓄」利率最高3.2％、高出同業近2個百分點，且資金享高利之際亦保有最充沛的使用彈性，加上「日日計息、月月領息」特性，錢存在將來銀行超有感。

將來銀行自開業以來提供利率最低1.58％起的超優惠信貸，專案限時至今年底。此外，身為首家取得網路投保業務執照的純網銀，預計將於今年第四季推出協助客戶「買對不買貴」的保險服務。

將來銀行總經理許柏林表示，將來銀行持續提供「更便利」、「更客製化」、「更優惠」的金融產品及服務給客戶，期許成為消費者心中「最佳的線上金融商品平台」、數位時代每個人都應該擁有一個將來銀行的數位帳戶。