距年底九合一選舉尚逾1個月，花蓮出現首起參選人買票遭羈押案，秀林鄉和平村一名王姓女村長參選人，透過樁腳以每票現金2000元，換取選民投票支持，花蓮檢調日前展開搜索，帶回王嫌等34人到案，查扣涉以買票的現金共38萬1000萬元，由於王及陳、游2名樁腳犯罪嫌疑重大，聲押獲准。

檢調日前接獲情資，指出秀林鄉和平村一名王姓女村長參選人於登記參選後，透過多名樁腳以每票現金2000元的對價，分別向選區有投票權的選民行求、期約及交付賄賂，以請求投票支持，涉犯投票行賄罪嫌。

經檢調多日蒐證，花蓮地檢署檢察官黃蘭雅指揮指揮新城警分局、移民署花蓮縣專勤隊、花蓮憲兵隊等單位，於本月4日持票搜索王女住所等14處，並通知王與陳、游2樁腳等21人到案說明，隔天擴大追查後，再通知13位選民到案，並扣押、收取被告自動繳回的不法所得，共38萬1000元。

花蓮地檢署表示，全案經訊問後，認被告王女及2名樁腳共同涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項行求、期約及交付賄賂，且犯罪嫌疑重大，有羈押之必要，經向花蓮地院聲請羈押禁見獲准。

花蓮檢調迄今已於縣內查獲3起參選人賄選案，分別為鳳林鎮許姓里長參選人涉以「免費洗車」勞務方式換取選民支持、鳳林鎮詹姓鎮民代表參選人及鍾姓樁腳涉以西瓜、現金2000元行賄，及秀林鄉和平村王姓村長參選人涉以每票2000元換取選民支持，其中，前2案均被諭知交保。

花蓮地檢署表示，買票賄選涉犯重罪，一定會嚴加查緝，協助候選人買票賄選者，也會成立投票行賄罪共同正犯，歡迎民眾提出檢舉，檢調對檢舉人身分定會嚴格保密，且檢舉因而查獲賄選者，可獲高額檢舉獎金，盼全民一起端正選風。