今天（10月6日）早晨，上海市衛健委通報，2022年10月5日0—24時，無新增本土新冠肺炎確診病例，新增本土無症狀感染者11例，均在隔離管控中發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例3例和無症狀感染者29例，均在閉環管控中發現。

微信公眾號「上海發佈」在相關文章評論區表示，據市疫情防控核酸篩查專班介紹：今明兩天，上海各區都將安排至少一輪社區全員核酸篩查，這既是之前每周篩查的延續，更是因為假日期間人員流動頻繁，上海市「外防輸入、內防反彈」形勢嚴峻。

「上海發佈」要求各區要認真組織社區篩查，尤其加強對賓旅館、出租屋、街面商鋪等易漏檢群體排查，按照「不漏一戶、不漏一人」的要求實施。同時呼籲廣大市民牢記防疫責任，主動按時參與此次社區篩查，共同守護來之不易的防疫成果。

截至10月6日上午，上海已有多個區發佈公告稱，增加核酸篩查安排。