北韓發射「火星-12型」（Hwasong-12）中長程彈道飛彈 飛越日本上空

北韓4日發射「火星-12型」（Hwasong-12）中長程彈道飛彈，飛越日本上空，促使當局警告民眾尋找掩護，而日本北部也暫停列車行駛。儘管日方有能力攔截，但卻沒選擇這麼做。

據《動力》（The Drive）網5日報導，日本有能力攔截中長程彈道飛彈是一回事，但美國前軍事將領兼軍事專家尚克（David Shank）說，至於前所未有地攔截北韓飛彈，引發一堆問題，又是一回事。他指出，反正飛彈會落入太平洋，因此沒理由去攔截它。

尚克說，如今有各式人工智慧雷達和其他感測器能迅速偵測飛彈發射，並判斷它的彈道和高度，飛彈發射後5分鐘內就能得知。

北韓飛彈越過日本上空 警報聲大作

而據日本防衛大臣濱田靖一說，北韓周二約在東京時間上午7點22分發射飛彈，飛了約4,600公里，最高約達1000公里，接著約在7點44分時，估計掉落在日本東方約3,200公里，也就是日本專屬經濟海域外。

濱田靖一說，由於日本自衛隊確認，飛彈沒有掉落在日本的風險，在這種狀況下，日方並未採取任何措施，以摧毀這枚飛彈。

而尚克指出，日本4日不想攔截北韓飛彈有4個理由：第一，發射飛彈攔截，落在要是在太平洋某處，可能升高情勢，其次是攔截可能會暴露美日的戰力，例如預警和配備神盾（AEGIS）系統的巡洋艦或驅逐艦何時會攔截目標。第三則是萬一沒打中，可能會引發美國人、日本人，甚至世界各地其他盟友和夥伴的高度關切，並給北韓帶來說事的動力。第四是在人口集中區或其他重要基礎設施上空攔截，可能會因為掉落的碎片會導致損害。

而日本有兩種方式能擊落彈道飛彈，其中包括從艦上發射，中途高空攔截的「標準3型」（SM-3）飛彈，另一種則是能在飛彈飛向目標最後階段攔截的「愛國者3型」增程飛彈（PAC-3 MSE）。

不過，尚克直指，在這種狀況下，「標準3型」是現有唯一能擊落中長程彈道飛彈的系統，而「愛國者」防空系統雖有機會，但要擊落飛彈機率很低。