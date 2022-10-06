紅麴、益生菌出貨穩定挹注，晨暉(1271)9月營收為新台幣3,668萬元，年減16.9%，前9月合併營收2.96億元，年增率為7.52％。晨暉第3季營收受惠「娘家」大紅麴、益生菌出貨穩定挹注，但下半年受外在經濟景氣影響，保健食品需求下滑，紅麴產品呈現旺季不旺態勢，晨暉表示，對於第四季營運保守看待。

晨暉NTU 568紅麴菌株富含新活性成份Monascin和Ankaflavin，不含有莫那可林K (Monacolin K)及其副作用風險，通過美國FDA的新膳食原料認證（New Dietary Ingredient, NDI），為目前唯一能在美國合法宣稱功效，並明確標示活性成分含量的紅麴保健產品，日前更榮獲台灣2022年傑出生技產業獎（Taiwan BIO Awards）傑出生技產業金質獎肯定，晨暉也持續配合客戶需求，推進新複合配方之NTU 568紅麴原料及其膠囊與錠劑等劑型等開發，進一步拓展公司市場規模，保持業績穩定成長。

晨暉進一步表示，目前除維持與「娘家」品牌的合作之外，配合現代人提倡的健康飲食，也規劃開發數款相關食品上市，可望對明年營收產生進一步助益。而為因應未來訂單成長及研發單位研製需求，晨暉已啟動擴廠計畫，預計在2023年正式落成啟用，屆時將有助晨暉全面搶攻保健品及健康飲食市場。