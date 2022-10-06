美國公布的「小非農」就業數據高於預期，降低對聯準會轉鴿的希望，美股四大指數僅費半指數收紅，但台股在台積電ADR大漲2.29％，今天開高帶動下，指數開高後逼近13900點整數關卡，但台股連續反彈後，追價力道轉弱，預估成交金額不到1800億元。

上半年市場最擔心的美國消費者物價指數FED關注的個人消費支出物價指數均見觸頂回落跡象，且美國ADP與ISM服務業指數報告顯示就業市場依然穩健，即使接下來需面對升息至4.6％的挑戰，景氣走緩似乎沒有對就業市場產生太大影響。

另外，美國企業獲利放緩，仍未出現明顯泡沫，現階段的財務體質仍可抵禦積極升息及經濟放緩的影響，加上美國期中選舉，第四季可望為股市帶來正向循環，有利指數由反彈轉為回升格局。

台股本周日KD由低檔轉為交叉向上的多頭格局，日RSI指標也由底部翻揚，短線技術面維持強勢；但周線及月線來看，周KD及月KD仍是交叉向下的格局，中長線依舊偏空格局，雖然短線反彈，並非代表長線已由空轉多，不宜太過積極搶進。