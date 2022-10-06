國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘6日與前縣長傅學鵬、劉政鴻及立委徐志榮等人要求鍾東錦退選。（李京昇攝）

國民黨苗栗縣長選情鬧內鬨，黨提名參選人謝福弘6日與前縣長傅學鵬、劉政鴻及立委徐志榮等人，高聲抨擊無黨參選的苗栗議長鍾東錦滿嘴謊言，並要求鍾東錦公開道歉，同時兌現承諾立刻退選。

謝福弘說，每個人當然都有參選的權利，但必須接受選民高規格檢視，苗栗縣不需要一位不講誠信、滿口胡說八道並混淆視聽的縣長，鍾東錦很多公開場合講德義正嚴詞，但其實都是漏洞百出、自圓其說。

謝福弘表示，鍾東錦曾經宣稱年輕時只是打架拿西瓜刀，劃破肚皮害對方器官外露，是殺人未遂並不是殺人，在一般人看來都是不可思議的行徑，還有這幾天被爆料的傷害致死罪，鍾東錦卻稱作是坐黑牢，這都是經過司法三審定讞的罪刑。

「自己說過的話、要自己負責」謝說，鍾東錦曾講過只要提出證據，就會退出選戰，這身為一個政治人物，最基本的誠信原則，謝福弘也以民進黨前新竹市長林智堅為例，因為抄襲案退選桃園市長選戰，他表示，連綠營都講誠信，更不用說鄉親會更嚴格要求。

謝福弘表示，今天除了要求鍾東錦議長為自己說謊道歉，並且兌現承諾立刻辭議長退選。未來他在任命縣府局處首長也將全面要求周詳背景調查，有酒駕、重大爭議或刑案前科皆不考慮，嚴格設定排黑門檻，成為讓縣民安心的縣政府。

劉政鴻提到，根據國民黨黨章第36條第7款，有殺人或重傷害者不得提名，黨主席朱立倫來訪2次、祕書長黃健庭也來過2趟，黨內高層黃敏恭也下來8趟，他自己也親自跟鍾東錦協調過3、4個月，多次告知過鍾東錦，因為黨章規定才不能提名請鍾諒解。

劉政鴻也說，人要有人格跟誠信，2年前鍾東錦到他家，現場還有立委徐志榮、謝福弘以及多位黨內高層，鍾東錦曾口口聲聲表示，擔任縣黨部主委絕對會力挺黨內提名人，後來參加鍾東錦自辦的百場公投說明會，才知鍾東錦別有用心，他認為鍾一騙再騙、一辯再辯，這樣的人格特質怎麼有辦法領導縣府。

傅學鵬表示，苗栗政壇變得怵目驚心，苗栗縣一直都是乾淨的選舉環境，以往只要有任何瑕疵或不好的過去都不可能參選，大家可以接受更生人，但得講誠信，他不能理解鍾東錦有過往黑歷史卻堅持要參選縣長，他不希望政治也變成詐騙，他呼籲善良正義的鄉親，要把鍾東錦跟同路人下架，還給苗栗善良純樸的環境。

徐志榮說，最近他被很多鄉親指責，苗栗選舉變成這樣都是他造成的，他可以概括承受，但他也不曉得面臨這個局面，他當時跟鍾、謝還有黨中央強調過不會選縣長，他有2個原則，1是絕對不選縣長，第2是全力支持國民黨提名的參選人，現在就是支持謝福弘，也請苗栗鄉親共同支持謝福弘。

徐志榮表示，如果鍾東錦現在還是縣黨部主委，國民黨也只有謝福弘參選，他認為苗栗選戰十拿九穩，民進黨根本不是對手，也不會造成今天的局面，這也不是他的責任，相信鄉親眼睛是雪亮的。