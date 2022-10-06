俄羅斯總統普丁重要親信、俄聯邦安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）5日表示，北溪天然氣管線遭人為破壞，與1983年美國中央情報局（CIA）策動襲擊尼加拉瓜石油基礎設施的行動類似。

路透報導，俄羅斯通往德國的天然氣管線北溪1、2號，上周（9/26）遭到人為蓄意炸破，莫斯科直指是「國際恐怖主義」所為。

上周五（9/30），普丁指控美國及其盟友炸毀兩條北溪管道，但華府完全否認此一控訴。普丁重要親信帕特魯舍夫明確點名了CIA。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）引述帕特魯舍夫的話說，「讓我提醒你們，類似的情況發生在1983年。」他提到，當年CIA招募的破壞者針對尼加拉瓜，策動一連串襲擊，其中包括炸毀一個港口的輸油管線。

俄羅斯一再強調，北溪事件將使華盛頓從中獲得最大利益。而克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，北溪管線發生洩氣後，美國已經提高其液化天然氣（LNG）價格和銷售量；這番話似乎暗指，美國才是這事件的最大獲利者。

瑞典宣布封鎖波羅的海北溪管線洩氣區域，展開人為破壞的調查。俄羅斯副外長維爾新尼（Sergei Vershinin）表示，俄國也應該參與這起調查。