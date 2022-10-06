年僅29歲的「登山女神」曾格爾被爆出為了170萬登山贊助而與人夫發生關係，甚至不顧防疫規定，偷偷外出泡湯約會，氣得正宮提起「侵害配偶權」，引發外界熱議，而看到此事的女星郁方，納悶的在臉書上詢問：「爬山為什麼需要找贊助？」立刻釣出許多專業網友留言，一解「登山為何如此花錢」的內幕，直言沒有百萬很難登頂。

曾格爾曾被金氏世界紀錄認證為全球最年輕、無氧登K2的女性，為了不斷攀登頂峰，除了創立募資平台，也會向各企業主拉贊助，女星郁方5日在臉書好奇問：「爬山為什麼需要找贊助？不解。」更用TAG直接表達：「#我沒有看到防疫女神賈永婕爬山需要贊助啊？#很多富商願意贊助嗎？」

究竟登山是不是真的需要這麼花錢？底下也有專業網友解釋，登k2的登山家一般會雇用8-10位雪巴，登頂時修路團隊的雪巴，他們要用氧氣，還有過程之中的登山許可證，以及所有人的機票與吃住費用，換句話說，登這種高山是需要一整個團隊的幫忙。

其他網友也紛紛留言道，「不同等級的高山是要的」、「她挑戰的高山，沒有經濟基礎和贊助，沒有辦法在短時間內一次又一次的完成」、「外國登山客必須自行向尼泊爾政府支付1萬1000美元（約台幣33萬元）的許可證費用，另外還要負擔攀登設備、個人與救難直升機的保險費」、「也有人為了夢想爬一次聖母峰，把房子賣了，花了300萬登頂，需要受訓3個月才能登頂」。看見網友的回覆，郁方也直言：「沒有那個經濟實力就不應該亂找贊助。」