智庫「台北論壇」今天舉辦「美國保台的能力究竟如何—看美國人怎麼說」講座，由前國安會祕書長蘇起統整56條針對美國「力不足保台」的研究，其中絕大部分來自美國國防部、 國會、前任高階官員、及重要智庫。

蘇起指出，美國國防部代理部長、五角大廈多份官方報告、多位前任高層官員與將軍一致認定，中共在東亞的優勢軍力，加上美國援台的地理距離，使美國在衝突爆發初期，很難阻止北京造成新的「既成事實」。台灣一旦變天，美國很難從軍事與政治上再加以翻轉。

蘇起說，2000年台灣完全可以自保，不需美國協助。2008年解放軍已能對台火力打擊且局部封鎖。2015年能全面封鎖。2018年已能武力犯台，第一坡可運送25000兵力入台。

蘇起表示，未來五年甚至十年將是美軍軍力轉型的空窗期，也是中共犯台的機會之窗。美國不可能在2030年代以前完成反制武力的整備，更糟的是，美國將在2026年前汰除屆齡的48艘軍艦及256架戰機，保台能力將更弱化。

蘇起強調，北京不太重視武統台灣的「成本」問題，因為他們堅信中國人民比美國人民更願意為台灣付出成本。北京也不重視「佔領」問題，因為解放軍戰爭經驗不多，壓制內部動亂卻經驗豐富，。北京也不怕美國把「戰略模糊」改成「戰略清晰」，因為他們本來就假定美國會干預，並以打敗美國干預作所有準備。