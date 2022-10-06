馬國賢鄭亞拍親密戲。（中視提供）

中視、中天《台灣X檔案》播出第三單元「入夢」，馬國賢在劇中飾演檢察官一角，「劇中常要板起臉孔，跟我本身個性很不像，所以演起來非常過癮。」 他和鄭亞有床戲，「當下不會緊張，因為有導演的指令，依照導演的要求執行就可以，加上是八點檔，尺度有限。」他也很注重事前的溝通，「我在拍之前，會先跟鄭亞討論，並且讓她知道會有哪些動作，絕不能讓對方有不舒服的感覺。」

兩人不光有親密戲，還有一場是馬國賢呼鄭亞巴掌，「不可能真打啦，如果看起來像真的，那就表示我們的演技到位。」那場戲是借位拍攝，所以有先套好招並練習，「打的當下和打完的臉部反應都要講好，看起來才不會假假的。」

馬國賢私下很喜歡看法庭劇，很享受辯論的過程，剛接到戲約時，就開始模擬法庭戲，「比較可惜的是，這次大部分都是在警局，沒有在法院的戲，很想拍法庭上靠論述互相攻防的劇情」。

他熱愛演戲，透露一開始演戲也常被罵，甚至一度想放棄，「我後來有找老師學表演，然後天天讀報紙練口條」，慢慢的演員身分才被認可，把基本功做好，「如果遇到情緒很大的戲，熟悉台詞是最重要的，要了解這段戲的重點是什麼，接著才能去細部分解每個情緒的轉折。」

演戲這麼多年，他則期待自己的付出可以被看見，「還是想拿個獎，證明一下自己」。這次在《台灣X檔案》第三單元戲份頗重，飆戲表得意猶未盡。

《台灣X檔案》每週一至週五晚間8點在中視、中天娛樂台播出。