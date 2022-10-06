深綠粉專《難攻大士》背後經營者是民進黨桃園市長參選人鄭運鵬的親哥哥鄭運鴻。(凌濤提供／蔡依珍桃園傳真)

又翻車？親哥遭爆造謠高虹安靠特權入北一女 鄭運鵬：尊重言論自由 @中時新聞網 ​

民眾黨新竹市長參選人高虹安近日遭民進黨與側翼猛攻，近日傳出高靠插班進北一女，網友起底發現轉傳的深綠粉專《難攻大士》背後經營者是民進黨桃園市長參選人鄭運鵬的親哥哥鄭運鴻，桃園市議員參選人凌濤對此痛批：「哥忙造謠、弟挺抄襲，桃園市民會挺『塔綠班家庭』嗎？」

凌濤說，鄭運鵬哥哥經營的《難攻大士》粉絲專頁轉發假訊息，指高虹安特權入北一女被抓包，一位市長參選人的親哥哥搞側翼，介入選舉造謠抹黑，根本是在秀下限，諷刺道：「鄭運鵬跟親哥哥《難攻大士》，是不是不造謠不會選舉？」

凌濤說，「塔綠班家庭」若在桃園執政，政治環境又會怎麼被汙染？難道鄭運鵬不用出面說明嗎？

凌濤也呼籲選民回憶，林智堅論文門「一屍五命」，鄭運鵬屢屢公開表示閱讀過林智堅市長論文相關資料，「相信林市長確為原創」，結果林智堅被台大跟中華大學雙雙撤銷學位及論文。

凌濤感嘆，張善政宏碁台灣農業電子化案，鄭運鵬尚未獲知農委會整體資料，急著喊「抄襲」、「涉及A國庫的錢」，跟著潑髒水，最近更誇張，還沒閱讀鄭文燦論文，無法確認其是否「代筆抄襲」，就搶著稱讚鄭文燦是「天才兒童」，呼籲選民睜大眼睛。