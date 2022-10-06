隨著國內疫情趨緩，各飲酒場等娛樂場所逐步解封。高雄市警察局表示，擔心連假民眾群聚喝酒後駕駛車輛返家，17個分局已規畫轄區內易發生酒後駕車事故地點及KTV、酒店、夜店等娛樂場所路段，派遣警力以路檢、機動攔查的方式加強酒駕取締。上月中秋連假大執法共取締205件酒後駕車，8日起國慶連假期間，將連續三日取締，遏阻民眾酒後駕車情形。

高雄市交通大隊統計，9月8日起至9月11日，中秋連假期間連續四日執行酒駕大執法專案，共計取締205件酒後駕車。

交通大隊表示，各分局將運用大數據分析轄區內易發生酒後駕車事故地點及餐廳、小吃部、KTV、舞廳、酒店、夜店等附近路段為重點，規畫「多點式路檢」、「重點區域巡守」等部署方式，以4至6人組成線上機動攔查警組，來回梭巡並針對疑似酒駕車輛，加強攔查、舉發及取締，並以汽車攔查取締為重點，加強取締酒後駕車行為。

交通大隊提醒，連假期間高雄市舉辦台灣設計展、2022高雄左營萬年祭、衛武營周年慶4.0、高雄市身心障礙國民運動會、2022高雄市庄頭藝穗節、2022蓮池潭國際鐵人三項競賽、高雄市鹽埕區市場商圈產業活化系列活動、岡山籃籗會等活動，另於十大風景區市警局均加派警力疏導交通、強力取締交通違規行為，使得各項活動及景區周邊交通平順，確保民眾開心與會、平安回家。

高市警表示，針對酒駕肇事必定依法重罰，同車乘客、車主亦同步告發，課予勸阻義務，呼籲民眾萬不可酒駕，不可害人害己，警方絕對嚴加執法，保護市民大眾安全；另外，拒絕酒測並非萬靈丹，除仍列入酒駕紀錄中，累犯按前次罰鍰加罰新台幣十八萬元外，仍須移置保管該車輛、吊銷駕照、強制參加道安講習等，呼籲民眾切勿酒後駕車。

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