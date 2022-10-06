外交及國防委員會 | 國會頻道-立法院議事轉播

國安局長陳明通今（6）日赴立法院報告並備詢前，面對媒體詢問前新竹市長林智堅論文案、赴泰國觀光參訪相關爭議，皆不發一語。質詢開始後，國民黨立委馬文君問，「局長除了是國安局長以外，還曾經是教授，要請教你就台大學倫會結果，余正煌也曾經是你的學生，這對他來說其實是種傷害，要不要對他說抱歉？」陳明通回應，「跟委員報告，由於角色關係，我陳局長不回答陳教授的問題」。

馬文君接著說，「但很可惜你是陳局長又是陳教授，兩個身分都是你，局長，我的問題很簡單，因為就這個結果來說，顯然你三次為林智堅市長所做的說明跟澄清是傷害另一個人，也是你的學生，如果他受到這樣委屈，要不要說聲對不起？」

陳明通回應，「陳局長不回答陳教授問題，但是據了解，陳教授已經於日前在律師陪同下向台大社科院調查小組做出完整說明，同時提供多份經由台北地方法院所屬民間公證人公證的相關證明文件，供相關調查小組參考，現在相關案件正由教育部訴願、司法程序當中，為尊重相關程序進行，我沒有進一步評論。」

國民黨立委曾銘宗認為，陳明通作為局長卻多次為了還在選舉的林智堅論文事件發表聲明，極度不恰當，是否要向社會說明或道歉？他質疑，陳明通是否有用上班時間，或用國安局的相關設備？陳明通說，他都是在星期六發表聲明，「兩個都是我的學生，老師為學生辯護是天經地義，何況事實並非外界所訴」。