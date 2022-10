清華大學戰略與安全研究中心研究員、中國論壇特約專家周波前日在《南華早報》發表評論文章「To avert war across the Taiwan Strait the US must reinvigorate the one-China policy」(為避免台灣海峽的戰爭,美國必須重新充實「一個中國」政策)。

周波指出,中美現在需要做的是「確保相互共存」 (Mutually Assured Coexistence),而不是像冷戰時期美蘇之間的「確保相互摧毀」(Mutually Assured Destruction)。台灣問題是這一確保的底線。如何避免台灣海峽爆發衝突,周波建議美國從推動台灣當局接受「九二共識」、並勸阻其議員、官員訪台開始,從而使大陸相信和平統一仍有可能。北京在台灣問題上的戰略耐心,對華盛頓來說是一個避免付出過高代價的機會。

文章稱,隨著中美關係「自由落體」式跌落,兩國共存的底線不再是增加互信,而是避免似乎越來越有可能發生的台海衝突。自川普執政開始,中美之間「一報還一報」式的惡性循環呈螺旋上升趨勢。今年8月,美國眾議院議長裴洛西不顧中方的警告訪問台灣,將事態推向高潮。中國人民解放軍的反應是在台灣周邊的六個區域進行了史無前例的軍事演習,事實上把台灣島封鎖了三天。

如何避免一場雙方都不想看到的衝突?很簡單:讓中國相信,兩岸和平統一仍有可能。這意味著台灣當局重新回到「一個中國」原則,而美國也重拾其聲稱一直堅持的「一個中國」政策。

文章直言,這並不容易。1992年,大陸與台灣執政的國民黨都同意只有「一個中國」,儘管在「一個中國」定義上有分歧。但是,以蔡英文為首的台灣當局聲稱,台灣從未接受過「九二共識」。北京方面擔心,如果僵局持續下去,一個由分裂主義者領導的台灣可能會永遠保持事實上的獨立。

美國堅稱其尊重一個中國原則,但卻向台灣出售了價值數百億美元的軍火。拜登總統還不止一次地表示,美國將在台灣受到大陸攻擊時保衛台灣。

近日,美國兩黨合作的《台灣政策法》(Taiwan Policy Act of 2022)提議將台灣列為其「主要非北約盟友」。面對日漸緊張的局勢,北京有理由懷疑,華盛頓正在尋求季辛吉所說的「某種『兩個中國』的解決方案」。

美國聲稱其堅持「一個中國」政策,但其行為似乎已有違中美聯合公報

文章呼籲,華盛頓需要捫心自問來回答兩個問題。首先,如果台灣有可能將美國捲入一場與其實力相當的競爭對手的戰爭,它還會是美國的正資產嗎?其次,如果美國因為擔心發生第三次世界大戰而不想在烏克蘭戰爭中與俄羅斯對抗,那它為何要冒險與中國對抗?美國反覆進行的戰爭推演已表明,如果在台灣海峽與中國軍隊發生直接衝突,美國可能會吃敗仗。

或者,是不是因為中國的核武庫比俄羅斯的小得多,且中國承諾「不首先使用」核武器?撇開核武器,中國的軍事實力不會遜於俄羅斯。

文章稱,中國人民解放軍是世界上最大的武裝力量,其國防開支是俄羅斯的三倍多。解放軍甚至擁有比美軍更多的海軍艦艇。如果北京認為是俄羅斯無人能比的核武庫阻止了美國的干涉行動,那麼中國擴大自身的核武庫也就是一念之間。

北京和華盛頓就避免發生海空意外達成了一些戰術性協議,問題是,台灣海峽一旦發生衝突則絕非意外。如果北京認為任何關於「護欄」的建議都只是美國阻礙中國實現統一的詭計,這些護欄將不會被搭建。

文章指出,關於美國如何通過增強台灣自衛能力將其變成「豪豬」,已經談得夠多了。但是再多一些水雷、武裝無人機和反艦導彈,也無法改變大局。比起上一次即1995-1996年在台灣海峽進行的導彈演習,今天中國人民解放軍更有信心和能力守住中國的「紅線」。只有180公里寬的台灣海峽,未來只會讓解放軍覺得越來越「窄」。

文章稱,北京仍然保持著戰略耐心,這是華盛頓的一個機會。不少西方國家懷疑烏克蘭戰爭將促使北京很快拿下台灣。目前沒有跡象能證明這一點。烏克蘭戰爭開始後,中國公佈的最新軍事預算仍低於國內生產總值的2%,與過去幾十年保持一致,這是北京展現耐心的最佳例子。中國從未宣佈統一的時間表,畢竟,如果台灣島被打得稀爛,又有什麼用?

文章認為,充實而不是掏空「一個中國」政策符合美國的利益。鑒於其與兩岸的廣泛聯繫,美國可以充當一名誠實的中間人,在兩岸關係中發揮獨特的作用。第一步,華盛頓應該推動台灣當局接受一中共識。

時任台灣地區領導人馬英九做出的一中承諾為台灣帶來了巨大的好處,這包括大陸不動搖台灣與個別國家的所謂「外交」關係的默契。台灣越早與大陸進行對話, 收益就越大。只有這樣才能讓北京相信,台灣海峽仍有和平可言。

其次,美國需要更加自律。即便拜登和五角大樓不喜歡裴洛西訪問台灣,但還是發生了。北京不會天真到相信拜登無法打個電話叫停這次行程。美國官員對台灣的訪問可能會增加,也只是象徵性的。然而,這都會招致中國堅定和實質性的回應。隨著中美衝突的可能性增大,台灣也將面臨更大的壓力。

冷戰的一個經驗教訓是,即便敵人也可以找到避免軍事衝突的方法。中美現在還不是敵人。在一場雙方可能同歸於盡的冷戰中,對兩個對手最有利的情況是相互確保共存。戰爭不一定不可避免,但防患於未然需要格外努力。