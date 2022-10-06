行政院不當黨產處理委員會宣告婦聯會為國民黨附隨組織後，婦聯社福基金會位於台北市林森南路的美齡樓也被移轉為國有財產，相關爭議不斷延燒。婦聯會主委雷倩表示，內政部撤銷婦聯會登記案將於6日開庭，婦聯會已被蔡政府鎖定迫害近5年，此舉嚴重侵犯人民的結社權及政治參與權，他們認為應停止審判、先行釋憲，「雖然四面漆黑，我們相信光明終將勝過黑暗！」

雷倩5日在臉書發文表示，婦聯會自從被政府鎖定開始迫害，至今將近5年，其中每一個行政命令，不是違憲、就是違法、或是變相擴權，所以他們的律師團堅守立場，寸土必爭的與被告黨產會或內政部論理。過程中雖有法官因確信黨產條例有違憲之虞而提出釋憲；但也有法官在被告上訴僅僅一天，就火速判婦聯會敗訴。

雷倩指出，10月6日內政部撤銷婦聯會登記的兩個庭，將分別於9時30分及11時開庭，由於政黨法擴張適用於所有政治團體，嚴重侵犯人民的結社權及政治參與權，他們認為本案應停止審判，先行釋憲。但最近兩位法官忽然改變態度加速審理，甚至有近日即將審結的風向。

對此，雷倩強調，請關心婦聯會的朋友一起守望，願掌管一切的主，在孫法官及彭法官的法庭上得榮耀，讓公平與公義彰顯，「雖然四面漆黑，我們相信光明終將勝過黑暗！」