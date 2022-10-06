有「普丁大腦」之稱的俄羅斯哲學家杜金（Alexander Dugin）的女兒杜吉娜（Darya Dugina），8月在汽車炸彈攻擊中喪命，美國媒體昨（5）日引述匿名美國官員指出，美國情報圈相信，烏克蘭政府內部有人下令進行這起暗殺行動。此外，華府也對於無法掌握烏克蘭在俄羅斯的秘密破壞計畫感到「挫折」，坦言烏克蘭對美國並不透明。

俄國重量級極端民族主義理論家杜金的29歲女兒杜吉娜，8月20日在駕車返家途中遭到安裝在汽車底座的炸彈炸死，當時駕駛另一輛汽車跟在旁邊的杜金全程目睹愛女葬身火海。據信暗殺者的目標原是杜金，因為杜吉娜駕駛的轎車是杜金的，但這對父女當天臨時交換座車，才導致杜吉娜遭暗殺身亡。俄羅斯後續指控一名烏克蘭女子遠端引爆炸彈，更指這名女子現在已經逃到愛沙尼亞，不過烏克蘭政府自始至終否認牽涉其中。

「普丁大腦」俄羅斯哲學家杜金（Alexander Dugin）的女兒杜吉娜（Darya Dugina）8月在汽車炸彈攻擊中喪命。

■美情報認定烏批准暗殺杜吉娜

《紐約時報》（New York Times）、美國有線電視新聞網（CNN）5日引述匿名美國官員、消息人士指出，美國情報機構相信是烏克蘭政府內部單位批准執行這起暗殺行動，官員並未透露華府認定是烏克蘭的哪個機構授權執行計畫，也未說明情報圈是否認定烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）是否知情、甚至批准這項計畫。

■美稱未涉案 已告誡烏克蘭

美國官員強調，華府並未涉及這場攻擊行動，也未提供情報或任何協助，美方事先也未被告知攻擊計畫，官員說，如果美國事先知悉，將會反對這起攻擊。此外，目前美方也已經「告誡」烏克蘭官員這起暗殺行動是錯誤的，官員並未說明是哪一位美國官員向哪一位烏克蘭官員傳達警告。

《紐約時報》指出，儘管俄羅斯至今尚未針對這起暗殺事件展開報復，但華府擔心，這類具有高度象徵意義的攻擊行動恐趨使莫斯科鎖定烏克蘭高官進行反擊，甚至擴大衝突。尤其自俄羅斯入侵烏克蘭以來，基輔的特勤單位已經證明自己能深入俄羅斯進行破壞任務，暗殺杜吉娜是至今最大膽的一項行動，顯示烏克蘭有能力非常接近俄國知名人士。

報導指出，俄烏戰爭目前處在特別危險的時刻，美國尤其小心翼翼地避免與俄羅斯的衝突升溫，包括要求基輔不要使用美國武器或情報在俄羅斯境內進行攻擊。如今烏軍反攻告捷，導致莫斯科擴大動員、正式兼併烏國領土，華府擔心莫斯科恐進一步考慮強化戰爭，包括重新對烏克蘭高層展開暗殺行動，澤倫斯基將是頭號目標，不過俄羅斯也可能攻擊其他烏國高官，這些高官的維安規格並不如澤倫斯基的縝密。

「普丁大腦」俄羅斯哲學家杜金（Alexander Dugin）的女兒杜吉娜（Darya Dugina）8月在汽車炸彈攻擊中喪命，美媒指美國情報圈認定是烏克蘭政府單位批准暗殺計畫。（資料照／美聯社）

■無法掌握烏克蘭的秘密計畫 華府挫折

消息人士透露，美國官員對於烏克蘭的秘密行動、特別是俄羅斯境內的行動缺乏透明度感到挫折，雖然五角大廈及美國情報機構提供敏感的戰事情資給烏克蘭，幫助烏軍鎖定俄軍指揮哨所、供應鏈及其他重要目標，但烏克蘭並不會向美方透露所有計畫，美方確實也曾施壓烏方分享更多計畫內容，但成果有限。戰事爆發初期，美國官員就坦承，多虧情報工作，比起烏克蘭，他們更了解俄羅斯的戰事計畫，後續美烏的合作才有所提升。

除了無法掌握烏克蘭的行動外，美國官員也未完全了解烏克蘭政府內部機構的權力競爭，包括軍方、安全機構及澤倫斯基辦公室，報導指出，這或許解釋了為何部份烏克蘭政府機構事先不知情暗殺杜吉娜的計畫。

■烏稱杜吉娜不具特殊戰略價值 否認暗殺

針對美媒報導美國情報圈認為烏克蘭官方是暗殺杜吉娜的幕後主使者，烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）否認基輔涉入其中，強調戰爭時期的任何暗殺行動都要基於「實質重要性」，包括「特殊的戰術、戰略或戰術」，他說杜吉娜並非戰術、戰略目標，指出叛國者、俄國軍官更有價值。

一名匿名烏克蘭高階軍官坦承，烏軍確實對遭佔領區域的叛國者及俄國官員進行暗殺、破壞行動，包括8月毒害赫松（Kherson）一名莫斯科指派的領袖。

針對報導，美國國家安全會議（National Security Council）、中央情報局（CIA）、國務院都拒絕評論。