昨（5）日台鐵南迴線大武=瀧溪站間電車線斷落200公尺，導致區間無電可用、影響2個多小時之後才重新開通，17列班車誤點。立委質疑，南迴電氣化剛滿2年，設備都還很新，今年1到7月卻發生10次電車線掉下來，「每個月都沒漏掉」，且迄今電車線高速檢查車原本計畫去年6月交車，迄今卻仍未交車。

昨日下午16時33分台鐵大武=瀧溪站間電車線斷落200公尺，晚間18時50分路線開通，暫以柴電機車牽引恢復通車，昨晚利用夜間列車空檔搶修，到昨晚21時止，事故影響計17列次、旅客1581人。

立委林俊憲今日在立法院交通委員會質詢表示，南迴電氣化剛滿2年，設備都還很新，今年1到7月卻有10件電車線掉下來，而且還很平均地每個月都掉，8月也有電車線掉落停了2個小時。台鐵改善建議每次都說要裝置智慧偵測系統，，卻一直沒執行，到底台鐵何時才要試辦高風險路段偵測設備？

林俊憲說，台鐵2019年採購電車線高速檢查車2輛，立法院通過經費3億3600萬元。原本計畫去年6月交車，至今車子卻未到手，而原本「台鐵總體檢」中的列管項目卻解除。車子還沒交車，為何要解除管制？此外，台鐵原本計畫將電車線檢測設備裝在巡軌車上面，後因該案延宕而放棄，為何巡軌車1個案子卡住2項業務？

交通部長王國材坦言，昨日的電車線脫落事件不該發生，相關智慧偵測系統已在研議中。

台鐵局長杜微說明，電車線高速檢查車延到明年中才能交車，是因為受到疫情影響進口；另外原先高速檢查車結合巡軌跟電車線，結果發現設計上有難度，所以把案子拆兩案重新招標。

根據「台鐵總體檢」列管2301號，要求新購置EM100軌道檢查車盡速上線使用，並檢討是否擴充電車線檢測設備。台鐵表示軌道檢查車的設計無法包含電力系統，因此將合併計畫結案。