大谷翔平例行賽封關戰面對運動家，繳出5局僅有1分責失的優質表現，順利達成了年度規定投球局數及規定打席，締造前無古人的驚人紀錄，大谷翔平成為歷史第1人，而除了在棒球圈創造紀錄外，美國線上辭典《dictionary.com》日前新增620個新詞，今年為大谷翔平量身打造的「大谷翔平規則(Ohtani Rule)」也被收錄其中。

《dictionary.com》進行秋季版本的更新，修訂近4000個英文單字，也收錄了620個新詞，「大谷翔平規則」也作為新詞納入其中。該規則允許先發投手下場休息後，仍可以指定打擊身份繼續打擊，也就是說大谷翔平先發投球完能再為球隊貢獻，被視為替大谷翔平量身打造的條款。

這也讓大谷翔平徹底展現了二刀流的「完全體」，本賽季大谷翔平在投手丘上，先發登板28場比賽投了166局，繳出15勝9敗，防禦率2.33排在美聯第4，另外有219次三振及44次保送。大谷擔任打者則是有著2成73打擊率，34支全壘打及95分打點，0.875的OPS(整體攻擊指數)是美聯第5位。

除了「大谷翔平規則」外，大聯盟為了縮減比賽長度而採用的「突破僵局制」當中，延長賽每局一開始就會在二壘放置1位跑者，稱作是「Ghost Runner(幽靈跑者)」，也被《dictionary.com》作為1個新單字收錄。