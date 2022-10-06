時序進入10月，除了水星在2日恢復順行外，冥王星、土星也將陸續在9日、23日順行，加上25日天蠍座新月日食，每個人的運勢都將出現轉變。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文指出，受星象順行的正能量影響，年底前摩羯座、水瓶座、金牛座、天秤座、天蠍座有望苦盡甘來，收獲各種好運。

第五名、摩羯座

或許前段時間摩羯座的生活一片低迷，但年底前冥王星順行在你的命宮，這股能量將會為你未來的日子帶來好氣象，加上土星也在你的財帛宮位順行，總是為錢提心弔膽的生活就要結束，你的生活在各方面都將迎來順利。

財運方面，你有機會碰上發放業績獎金、分潤，或是遇上高薪挖角等天大好事，這一兩年來你經手的項目、投資已久的標的、版權稅金等收入也會進口袋，特別是自行創業的人，你會感覺帳戶有大幅度的進帳。

工作人際方面，你與合作夥伴的想法不謀而合，想要推進的項目與進度都無需多費唇舌討論，因此有不少工作項目的進度大幅向前，讓你省下不少時間可以忙裡偷閒，不妨趁機多參與社交聚會，有可能出現賞識你的貴人，或是觸及更多潛在客戶，年底前也可以約工作上的合作對象或舊識聚餐，有機會收獲好消息。

第四名、水瓶座

年底前土星與冥王星分別在水瓶座的命宮與人際宮位順行，這意味著過去幾個月與人交往，以及生活中的各種不順心即將遠離。在工作人際方面，你與職場人脈將會有良好平穩的互動，正在推行的項目或是創意提案，都能夠得到合作夥伴的支持，需要用到的資源也會透過人脈送到你手上，而你需要做的就是讓其他有能力的人看見你的才華，以及與你合作的可能性。

關係方面，無論是在職場餐敘或是親朋好友相聚的場合中，你都是大家矚目的焦點，舉手投足間都散發著不同以往的魅力。感情方面，有伴者的另一半會開始用不一樣的角度來看你，兩人世界多了許多新鮮的體驗；單身者容易在聚會中結識異性，即使沒有馬上在現場遇見良緣，也會因此種下相遇的種子。

第三名、金牛座

年底前新月日食能量將進駐金牛座的關係宮位。在感情方面，過去你可能感到關係停滯卡關、剪不斷理還亂，不過新月日食的能量將會鬆開這團緊揪的線頭，讓有伴的你從原來的口角冷戰，甚至互不聯絡的情況中解脫，對方很可能主動聯繫，希望能重修舊好，或是對你使命必達，只為討你歡心；曖昧中的你，有機會確認對方的心意，順利交往；單身的你，也許會遇到從前有話聊的舊識、職場上來往的夥伴對你展開追求的情況，如果有異性對你提出約會邀請，可別因為害羞而拒絕，一段美好良緣很可能就此展開。

工作人際方面，冥王星在你的事業宮位順行，因此為你帶來行動力與運籌帷幄的好運氣，你將得到主管的賞識，得以在職場上呼風喚雨，甚至贏得眾人矚目、籌備已久的專案項目，不妨多與身邊同事一起用餐或喝下午茶，說不定可以獲得更多支持的力量。

第二名、天秤座

年底前太陽與金星進駐天秤座的命宮。在工作人際方面，你開始感覺到身體裡有種源源不絕的活力，人緣也會變得出奇的好，就連貴人也是一籮筐的隨侍在側，為你提供所需要的資源。任何事項在與人溝通上暢通無阻，也容易與別人心有靈犀，加上靈感、想法大爆發，因此工作起來順心沒有阻礙，平時扯後腿的小人也躲得遠遠的，一切都照著你希望的進度前進，成果可期。

健康方面，長期的小病痛有機會因為某些契機，找到能對症下藥的醫生替你找出病因，或是你開始注重營養攝取或是鍛鍊身體的方法，身體擺脫掉沉重的感覺，睡眠品質出奇的好，而健康的身心狀態也將為你吸引來好運。

第一名、天蠍座

年底前新月日食的能量對天蠍座將起到深遠的影響，加上金星同時也進入命宮，因此在工作人際方面，你的執行力變得極有效率，任何棘手的工作項目交到你手上，都能快速完成且無可挑剔，你的才華與能力能夠被主管看見，順利升官加薪。如果你近期有計劃轉職，大有可能轉調到你心儀的單位，或跳槽到能讓你大展身手，且條件優渥的公司。

關係方面，揮別前陣子的低迷運勢，你變得特別迷人，就連愛情運都像倒吃甘蔗般順利。感情方面，有伴者的另一半對你特別呵護，趁此時期推進彼此的關係大有益處；單身者可能被心儀對象積極追求，從前的舊識、工作上的同事也對你表達愛慕之意，頓時間你就像女王一般被愛情滋潤著，不妨多發揮你洞察人心的能力，並且做自己，懂你的人就會自然地被吸引到你身邊。