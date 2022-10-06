數位廣告壟斷情況影響市場競爭，不公平情況進一步影響新聞媒體收益以及內容多元等情況，多位立委今日在立法院經濟委員會要求公平會積極處理，公平會主委李鎂指出，「新聞有價」是共識，若因媒體力量分散導致談判不對等、需要一起與平台談判，涉及聯合與競爭等問題。新聞媒體與各平台共存共榮，各國都在找最適合解決方案，行政院與NCC、文化部、公平會組成跨部會小組橫向溝通中。

Google、Facebook等跨國數位平台，利用媒體業產出的新聞內容提供服務行為，受到各國政府高度關切，台灣公平會上月舉行「跨國科技巨擘與在地市場競爭秩序研究」線上座談會。

立委呂玉玲提到，針對數位廣告壟斷問題，美國司法部規劃總支出高達6.3兆台幣，其中GOOGLE市占率28.6％、FB23.6％、亞馬遜11.6％；在台灣台灣FB占7成以上，澳洲訂定「新聞媒體與平台強制議價法」，強制GOOGLE要付費給媒體，希望公平會對台灣數位廣告市場有管理或分潤機制、能保障媒體權益，一個月內給橫向溝通結果。

立委邱顯智指出，英國、澳洲、日本、德國都完成數位廣告市場調查，每份都是以上百頁討論執法方向，日本的公平會發給相關企業2000家以上、回收300份問卷，發給2000名消費者問卷，並召集100位業者專家的聽證會，同時與英國、澳洲國際協力。

立委蘇治芬提到，數位廣告壟斷除了影響內容多元性、第四權的監督等，平台未分潤給新聞媒體，甚至進一步影響新聞媒體收益以及生存。

立委邱志偉指出，數位廣告壟斷造成不公平競爭，立法是手段，澳洲、歐盟皆立專法，希望公平會比較優缺點後找出台灣模式。

國際平台影響力大且成長快，立委謝衣鳳表示，台灣數位平台廣告規模達544億、成長率12.8％。分析資料後建議下廣告的程序化購買比例達47％。

立委陳明文說，產品廣告、媒體內容產業兩部分，點進去看新聞、裡面廣告按進去，收潤都平台拿去、內容業者收不到，已經造成媒體生存問題。77％受訪者認為台灣廣告業受到跨國平台業者影響，造成廣告市場公平競爭問題。數位時代要避免平台巨擘影響市場秩序，希望公平會不只用公平交易法解決新型態問題，主動提出修法或立新法。

公平會副主委陳志民則釐清，媒體財務損失不等於競爭損害，平台若濫用權力，數發部事前規畫、管制，公平會負責事後調整、維護市場競爭秩序。