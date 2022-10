打造領先業界的職場環境,星展銀行(台灣)持續投入資源從「獎勵肯定」、「關懷支援」、「職能學習」、「生活工作平衡」等面相優化員工福利,並宣布全面提高彈性福利金額度至新台幣42600元、推出員工支持計畫專線服務,以及提供重大傷病員工180天全薪延長病假等措施,讓員工能在完整的企業支持系統下,安心投入工作、追求職涯發展。

星展銀行(台灣)總經理林鑫川表示,員工是公司的重要資產,星展銀行致力於成為員工心目中的首選雇主,因此我們善盡職責,投資、培育人才,確保員工不僅能得到妥善的照顧,更具備足夠的資源與技能,因應變化多端的環境挑戰,達到企業永續經營發展的目標。

星展銀行(台灣)人力資源處負責人盧方傑指出,為了讓員工能感受到公司的支持、關懷與重視,星展積極打造「獎勵肯定」、「關懷支援」、「職能學習」、「生活工作平衡」等四大面向的全方位員工福利,並透過對內傾聽員工意見和蒐集外部市場資訊,定期檢視福利項目,以確保相關措施具備市場競爭力。

在「獎勵肯定」面,為了創造正向積極、彼此激勵的工作環境,星展銀行(台灣)建立內部平台,設置 iTQ(I Thank You)及 WeTQ(We Thank You)機制,每年固定提撥可兌換實質禮贈品之感謝點數(Thank You Point),鼓勵員工隨時對同儕表達肯定。2021 年,員工總共發出超過24000次感謝,平均每位員工收到超過10次回饋。同時,星展亦每年舉辦「員工感恩日」(Appreciation Day)感謝員工的辛勞與付出,並設有特別獎等股票獎勵機制,肯定表現優異的員工。

「關懷支援」部分,星展銀行(台灣)除了提供優於業界的休假制度,更宣布自2023年起優化廣獲員工好評的iFlex彈性福利金計畫,提供新台幣42600元的iFlex彈性福利金,讓員工依據個人需要,自行決定使用於休閒旅遊、醫療保險、教育學習、家庭照護、防疫用品、居家辦公用品等項目。為鼓勵員工重視健康,當員工達成公司設定的健康目標(如參加年度健康檢查或完成運動目標)時,每年還可額外獲得最高新台幣4600元之加碼iFlex彈性福利金。

此外,考量近年台灣重大傷病人數持續攀升且有年輕化趨勢,星展銀行(台灣)也提供優於法令未住院傷病假與住院傷病假之延長病假,不幸罹患重大疾病之員工可申請180天全薪假,加上另外180天的半薪假和180天無薪假,以有更充裕的時間恢復健康,度過困難。除了在休假上提供彈性,星展銀行(台灣)亦推出「iOK員工支持計畫」,設置員工服務專線,為員工及其家人提供工作或個人問題相關協助,服務範圍包含身心健康諮詢、家庭變故處理、職場問題應對等。

「職能學習」端,星展則致力投資、建構全面的人才培育系統,發展超過10000堂線上與實體課程,讓員工可自行利用數位工具,依照職涯目標、興趣及職業適性,選擇合適的課程。 同時,星展也鼓勵員工內部轉調,並設計體驗其他部門工作內容(Be My Guest)的計畫,協助員工累積跨領域經驗,開發職涯潛能。

為了創造「生活工作平衡」的環境,星展銀行(台灣)自2021年初便持續推動未來辦公模式「Future of Work」(FoW), 在符合主管機關法規的前提下,採取40%工時居家辦公,另外60%於辦公室工作之混合辦公模式,提供員工工作彈性。此外,星展也推出星期五下午的專注時間(Focus Friday),鼓勵員工週五下午不安排會議,專注完成手邊工作,並有時間進修及為下周的工作做準備。

星展銀行(台灣)積極打造友善愉悅的職場環境、珍視人才發展同時強化員工福利,也讓星展銀行(台灣)連續第五年被亞洲權威人力資源刊物《HR Asia》評選為「台灣最佳企業雇主獎」;而星展銀行(台灣)為提升員工身心健康推出的「iHealth」專案亦贏得《亞洲銀行與金融雜誌》2022年「最佳企業雇主獎」肯定。