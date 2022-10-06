打造領先業界的職場環境，星展銀行（台灣）持續投入資源從「獎勵肯定」、「關懷支援」、「職能學習」、「生活工作平衡」等面相優化員工福利，並宣布全面提高彈性福利金額度至新台幣42600元、推出員工支持計畫專線服務，以及提供重大傷病員工180天全薪延長病假等措施，讓員工能在完整的企業支持系統下，安心投入工作、追求職涯發展。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，員工是公司的重要資產，星展銀行致力於成為員工心目中的首選雇主，因此我們善盡職責，投資、培育人才，確保員工不僅能得到妥善的照顧，更具備足夠的資源與技能，因應變化多端的環境挑戰，達到企業永續經營發展的目標。

星展銀行（台灣）人力資源處負責人盧方傑指出，為了讓員工能感受到公司的支持、關懷與重視，星展積極打造「獎勵肯定」、「關懷支援」、「職能學習」、「生活工作平衡」等四大面向的全方位員工福利，並透過對內傾聽員工意見和蒐集外部市場資訊，定期檢視福利項目，以確保相關措施具備市場競爭力。

在「獎勵肯定」面，為了創造正向積極、彼此激勵的工作環境，星展銀行（台灣）建立內部平台，設置 iTQ（I Thank You）及 WeTQ（We Thank You）機制，每年固定提撥可兌換實質禮贈品之感謝點數（Thank You Point），鼓勵員工隨時對同儕表達肯定。2021 年，員工總共發出超過24000次感謝，平均每位員工收到超過10次回饋。同時，星展亦每年舉辦「員工感恩日」（Appreciation Day）感謝員工的辛勞與付出，並設有特別獎等股票獎勵機制，肯定表現優異的員工。

「關懷支援」部分，星展銀行（台灣）除了提供優於業界的休假制度，更宣布自2023年起優化廣獲員工好評的iFlex彈性福利金計畫，提供新台幣42600元的iFlex彈性福利金，讓員工依據個人需要，自行決定使用於休閒旅遊、醫療保險、教育學習、家庭照護、防疫用品、居家辦公用品等項目。為鼓勵員工重視健康，當員工達成公司設定的健康目標（如參加年度健康檢查或完成運動目標）時，每年還可額外獲得最高新台幣4600元之加碼iFlex彈性福利金。

此外，考量近年台灣重大傷病人數持續攀升且有年輕化趨勢，星展銀行（台灣）也提供優於法令未住院傷病假與住院傷病假之延長病假，不幸罹患重大疾病之員工可申請180天全薪假，加上另外180天的半薪假和180天無薪假，以有更充裕的時間恢復健康，度過困難。除了在休假上提供彈性，星展銀行（台灣）亦推出「iOK員工支持計畫」，設置員工服務專線，為員工及其家人提供工作或個人問題相關協助，服務範圍包含身心健康諮詢、家庭變故處理、職場問題應對等。

「職能學習」端，星展則致力投資、建構全面的人才培育系統，發展超過10000堂線上與實體課程，讓員工可自行利用數位工具，依照職涯目標、興趣及職業適性，選擇合適的課程。 同時，星展也鼓勵員工內部轉調，並設計體驗其他部門工作內容（Be My Guest）的計畫，協助員工累積跨領域經驗，開發職涯潛能。

為了創造「生活工作平衡」的環境，星展銀行（台灣）自2021年初便持續推動未來辦公模式「Future of Work」（FoW）， 在符合主管機關法規的前提下，採取40％工時居家辦公，另外60％於辦公室工作之混合辦公模式，提供員工工作彈性。此外，星展也推出星期五下午的專注時間（Focus Friday），鼓勵員工週五下午不安排會議，專注完成手邊工作，並有時間進修及為下周的工作做準備。

星展銀行（台灣）積極打造友善愉悅的職場環境、珍視人才發展同時強化員工福利，也讓星展銀行（台灣）連續第五年被亞洲權威人力資源刊物《HR Asia》評選為「台灣最佳企業雇主獎」；而星展銀行（台灣）為提升員工身心健康推出的「iHealth」專案亦贏得《亞洲銀行與金融雜誌》2022年「最佳企業雇主獎」肯定。