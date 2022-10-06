環保署、經濟部、農委會舉辦「台灣循環經濟周」多年，也邀請內政部及工程會與會，工程會主秘林傑表示，公共工程要使用很多資源，而在確保工程品質的前提之下，把再生資源放到公共工程之中，去年就使用300萬噸焚化再生粒料、鋼鐵粒料，估計節省1萬公噸碳排、10億元支出。

「循環經濟產值恐怕不僅百億，上看千億」，環保署副署長沈志修預估，據調查，全球碳排有45％與製造相關，因此在我國2050淨零碳排12項關鍵戰略有就包括「資源循環零廢棄」，讓廢棄物成為資源。

經濟部次長曾文生說，一開始提出「循環經濟」時還知道其概念的人很少，但現在各行各業已普遍推動，政府的角色為協助業界打通經脈，包括提供更多訊息、監督原料品質等，也希望讓循環經濟成為減碳助力。

農委會科技處處長王仕賢說，早年農業為「線性農業」，投入高單位的氮磷鉀後換取高效率生產，但現在也改變做法，農委會主委陳吉仲曾提及2040要達到農業淨零碳排，其中蘭花園區更要在2025年達碳中和。

內政部主任秘書張琬宜說，循環經濟中營建也扮演重要角色，因為據調查，有4成的天然資源使用在營建產業，台灣每年有200萬餘噸的營建廢棄物，希望讓廢棄更有效率的使用在營建工程上。