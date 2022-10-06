據中國駐聯合國代表團網站5日消息，耿爽在聯合國安理會上就朝鮮半島局勢發言，並指出朝方的不安全感為什麼不斷上升？這是有原因的。近日美國等在半島地區頻繁開展聯合軍演，與有關國家開展核潛艇合作，還聲稱將在地區部署戰略資產，這些言行都是在激化矛盾、製造緊張、推高對抗風險。解決半島問題離不開良好的政治安全環境。

耿爽表示，中方注意到北韓近期發射活動，也注意到美國等有關國家近期多次在本地區舉行聯合軍演。稍加回顧梳理便會發現，北韓的發射活動都是在軍演前後，並非孤立存在。在當前朝鮮半島局勢持續緊張的關鍵時期，有關各方應著眼半島和平穩定大局，冷靜克制，謹言慎行，避免採取任何可能加劇緊張局勢、導致誤判的行動，防止局勢輪番升級。

耿爽表示，半島問題錯綜複雜，根本上是美朝矛盾。半島局勢2018年以來曾一度出現重大積極轉圜，遺憾的是美方沒有按照「行動對行動」原則回應北韓的積極舉措。北韓已採取的無核化措施未得到回應，其正當合理關切未得到解決，導致朝美對話深陷僵局，朝美互信雪上加霜。

耿爽表示，與此同時，美方近來在亞太地區強化軍事同盟，推高軍事對抗風險，在核問題上奉行雙重標準，進行政治操弄，毒化了地區安全環境。在此背景下，半島形勢難免走向緊張。

耿爽表示，歷史經驗表明，對話協商是解決半島問題的唯一正確出路。如果對話推進順利，半島局勢就會相對穩定。如果對話陷入停滯，甚至出現倒退，半島局勢就會緊張升級。中方呼籲美方拿出行動，體現誠意，切實解決北韓的正當合理關切，為重啓對話創造條件。

耿爽表示，安理會應當在半島問題上發揮建設性作用，而不應一味示強施壓。安理會開展的討論、舉行的審議應當有助於推動緩和局勢而不是激化矛盾，應當有助於推動恢復對話而不是擴大分歧，應當有助於促進團結而不是製造分裂。

耿爽表示，中俄在安理會共提的涉朝決議出發點是為緩解北韓人道民生形勢做出努力，為各方增強互信、恢復對話營造氛圍，為半島問題政治解決注入動力。這一草案仍在桌面上，希望各方積極考慮。

耿爽表示，作為半島近鄰，中國高度關注半島局勢，始終堅持維護半島和平穩定，堅持實現半島無核化，堅持通過對話協商解決問題。中國提出的全球安全倡議，對解決半島問題具有重要指導意義。

耿爽表示，中方再次呼籲有關各方從安全不可分割原則出發來處理和解決半島問題，按照「雙軌並進」思路和分階段、同步走原則，堅持對話協商，堅持相向而行，堅持平衡解決各方合理關切，共同推動半島問題政治解決進程。中國願繼續為此發揮建設性作用。

耿爽大使在安理會關於朝鮮半島局勢公開會上的第二輪發言

耿爽表示，因為大家一會兒在公開會後還要再進行閉門磋商，所以他本來不打算在這個機會說很多。但既然美國代表剛才做了第二次發言，所以他也不得不作出三點回應：

首先，北韓近期的發射活動不是孤立存在的。中方一直主張要全面、聯繫地看待當前半島局勢，北韓的射導活動與近期本地區一系列軍演有直接關係。有人說，北韓射導活動是今年5月安理會未能通過有關決議的結果，是安理會無動於衷的結果，這種說法是完全錯誤的，完全是在誤導。

耿爽表示，北韓的不安全感為什麼不斷上升？這是有原因的。近日美國等在半島地區頻繁開展聯合軍演，與有關國家開展核潛艇合作，還聲稱將在地區部署戰略資產，這些言行都是在激化矛盾、製造緊張、推高對抗風險。解決半島問題離不開良好的政治安全環境。希望有關國家能以地區和平安全為重，為半島和平穩定創造良好的環境。

第二，剛才美國代表及其他一些國家代表在發言中強調要全面執行安理會涉朝決議，中方對此表示同意，這也是中方的一貫主張。同時，耿爽指出，安理會的涉朝決議還包括緩解北韓人道主義困境、推動政治解決進程等內容。執行安理會涉朝決議不能厚此薄彼，僅僅強調執行制裁。經驗告訴我們，制裁不是萬能的。片面突出制裁，放鬆政治努力，一味對北韓施壓，於事無補，並非正道。

第三，對話協商是解決半島問題的唯一出路。中方呼籲有關方面能夠體現誠意，採取切實行動，為重啓對話創造條件。中方也呼籲各方能夠堅持相向而行，堅持平衡解決彼此合理關切，共同推動半島問題的政治解決進程。中方願繼續為此作出努力。