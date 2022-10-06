MIH開放電動車聯盟（MIH Consortium）將於11月8日舉辦「MIH Demo Day」，首度對外揭露MIH車型計畫。而近期新加入聯盟的美國新創電動車品牌Karma Automotive，亦將在現場分享如何透過與MIH聯盟合作，加速品牌創新及擴大綜效。

堪稱電動車（EV）產業年度盛事的「MIH Demo Day」，以「The Open and Agnostic EV Revolution」為主題，今（6）日正式釋出活動預告（Teaser）影片，並宣布執行長鄭顯聰將正式與夥伴們分享MIH車型計畫。

MIH執行長鄭顯聰表示，MIH作為革新移動產業的領路人，此計畫不僅是聯盟開放（Open）及跨平台（Agnostic）兩大DNA的具體展現，同時也達到具競爭力及可持續性發展的目標。

北美市場為MIH聯盟走向海外的重要一站，續3月夥伴大會獲Aptera Motors、Lordstown Motors、Monarch Tractor等新興電動車公司及電動農用車等夥伴站台後，MIH Demo Day將有總部位於加州的Karma Automotive參與，顯示聯盟聚集夥伴能力及持續布局北美決心。

MIH聯盟表示，活動當天各工作小組及會員將分享如何以開放及跨平台掀起電動車產業革命，將有30家攤位、10場新興科技論壇，共超過100家合作夥伴參與。身兼MIH會策顧問的Lordstown Motors執行長Edward Hightower，則會跨海分享與MIH合作創新經驗。

其他參與者尚包括深耕導航及智慧座艙的TomTom、全球知名一級供應商American Axle & Manufacturing（AAM）、智慧車載電子供應商公信電子（Clientron）、發展自駕技術的Tier IV等。

此外，MIH聯盟與美國新創加速器Techstars合作的《MIH for Startups》計畫，遴選出10家來自全球的EV相關新創團隊，亦將在當天分享獨到技術及服務。MIH聯盟期待與更多新創團隊合作，為下個世代的電動車與移動服務開創更多元及豐富的體驗。