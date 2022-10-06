住展雜誌公布最新的住展房市風向球顯示，雖然進入房市傳統旺季，但因買氣不高，9月分數為46.1分，對應燈號已經「連14綠」，分數較8月(45.7分)微增0.4分；風向球六大構成項目呈現「二升、一降、三平」，其中預售屋推案量、來客組數分數上揚，新成屋戶數分數下挫，待售住宅建案數量、議價率、成交組數等三項分數則持平。

住展雜誌研發長何世昌表示，雖然風向球分數略增，但若以房市傳統旺季而言，這樣的成績略顯遜色，而遜色的主因是買氣積弱不振，預料到11月選舉結果揭曉之前，買、賣雙方會處在「敵不動我不動」的僵持局面，市況難有明顯變化。

何世昌認為，目前新建案市場觀望氛圍濃厚，不僅消費者在等東風，建商、代銷也在等東風，只是買、賣雙方等的東風內容不一樣。業者在等的，恐怕是利空出盡、買氣回升的時機。預料11月選舉結果揭曉之前，買方出手速度不快，成交量持續在谷底盤旋，但價格將持續上揚、惟漲價速度減慢而已。

何世昌指出，歷年9月原為房市旺季，但今年卻出現「旺季不旺」的情景。北台灣各縣市均受影響，北北桃竹各都會區中以台北市況最弱，部份行政區單週平均來客量已降至10組上下，僅北投逆勢開紅盤，北士科因品牌建商推案多，人氣與買氣為北市表現最佳區域。

雖然整體市況並不出色，但建案售價普遍沒有退讓，北台灣各縣市建案9月平均議價率約10.47％，與8月差異不大，消費者若期待房價在今年底下降，機率似乎不高。北台灣各縣市中，又以新竹縣二線區域價格上漲力道最強，如新埔、芎林新案售價多已飆上4字頭，並未看到反轉跡象。