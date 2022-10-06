中菲行(5609)9月營收30.78億元，年減19.8％；累計前三季營收為331.14億元，年增28.8％。公司指出，9月全球整體空運及海運市場面臨市場需求下降、價格下跌的挑戰，中菲行由於預見市場變動，強化數位行銷創造價值，掌握優質客戶，在市場下滑時仍然保持相當的貨運量，力抗波動。

中菲行指出，9月海空運遇到逆風，但美國、加拿大、荷蘭、印度、中國、越南、新加坡、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、韓國、台灣的貨運量，皆有一定幅度的成長，沒有受到國際貨運市場下降的影響。

中菲行進一步透過資料庫，以雲端數據分析，充分瞭解客戶需求。清析傳遞中菲行價值服務及在美國、加拿大、墨西哥、荷蘭、英國、中國、印度、越南、新加坡、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、韓國、台灣的供應鏈管理的能力，透過扁平化的組織與客戶互動，以資安認證的雲端數位供應鏈管理平台（Cloud Networking SCM Platform)、中菲行增值訊息系統（Dimerco Value Plus System)，提供國際物流價值鏈的服務深獲好評，取得一定經營績效。

9月營收分布方面，空運營收17.86億元，年減12％，營收占比58％；海運營收11.56億元，年減31.2％，營收占比37.6％；合同物流營收1.36億元，年增5.4％，營收占比4.4％。今年前三季空運、海運及合同物流營收成長率分別為33.1％、24.1％及20.9％。