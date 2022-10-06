歐洲詭異事件接二連三發生，俄國通往歐洲的天然氣輸送管道北溪一、二號受到人為破壞，目前仍不清楚幕後主使者的身分，又爆出挪威的一條海底電纜也發生斷裂事故，正在緊急搶修當中。由於挪威是歐洲國家重要的能源供應國，外界憂心如果挪威輸送的能源遭切斷、終止或大幅削減，將在歐洲引發全面能源危機，因此正在加強戒備，監控挪威的石油和天然氣設施。

挪威廣播電視公司當地時間10月4日指出，一條連接亨寧斯韋爾（Henningsvaer）與斯沃爾韋爾（Svolvaer）的海底電纜斷裂，事發於亨寧斯韋爾以東500公尺，目前正進行修復電纜的工作，預計需要數天至1周的時間修復。挪威電力公司說，目前還不知道電纜斷裂的原因。

北溪管線還在外洩，挪威海底電纜又發生斷裂，陸媒新浪財經指出，挪威目前是歐洲國家重要的能源供應國，如果挪威輸送的能源遭切斷、終止或大幅削減，將在歐洲引發全面能源危機。

這一系列破壞事件正在加劇歐洲的緊張局勢，歐洲多國加強對能源設施的安全警戒。挪威首相斯特勒(Jonas Gahr)表示，包括德國、法國和英國將協助挪威在海上油氣平台周邊水域巡邏，以防止這些設施遭到破壞。

美國能源部長珍妮弗‧格蘭霍姆（Jennifer Granholm）先前也警告，在北溪管道明顯遭到破壞之後，歐盟必須加強能源資產的安全性，包括前往歐洲的液化天然氣運輸船。