新北市長侯友宜競選辦公室日前批評民進黨新北市長林佳龍政見抄襲還抄錯，林佳龍今（6）日再為自己辯護，他說，「斯斯有兩種」，一種是「林佳龍版」新北大翻新大格局的政策，侯市長就是屬於還是停留在台北縣，這種衛星城市、衛星工廠的階段，「超級比一比」非常不一樣。

林佳龍說明，他所提的「溪北捷運」與新北市府規畫的「五泰輕軌」非常不一樣，他在擔任交通部長時，侯友宜市長推出的就是五泰輕軌，可是一直過不了，還是由他來協助，若他來當新北市長，當然格局不一樣，溪北捷運是中運量，然後立體化有地下化路段，串連溪北到溪南，成為新北市的縱貫線，可轉乘環狀線、機場捷運、板南線、中和新蘆線、萬大樹林線5條捷運，服務範圍較大，可服務200萬人口。

林佳龍說，五泰輕軌目前只有五股到泰山，往板橋還沒提出可行性研究，最主要有一半是走平面，和路面車流會交織，侯市長只是應付，給五泰的市民一個輕軌，只是外圍的輕軌設計。

關於公托政策林佳龍表示，中央政府推出托育一條龍政策，我們是要補足2到3歲不足的幼幼班300班，近5000個員額，而侯市長的公托政策並沒有增加中籤率，這就是最大的差別。