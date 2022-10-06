台北好水的工程品質再獲世界級肯定，台北自來水事業處「大度淡海線1200mm輸水管潛盾接續工程」以穿越斷層的耐震設計及針對挑戰性高的複雜地層採用的創新工法，在全球32個會員國協會中脫穎而出，摘下國際免開挖協會（ISTT）2022年No-Dig Award新設工程獎。

國際免開挖協會（ISTT）是全球免開挖工程技術的領航者，每年針對全世界優秀的免開挖工法評選，「大度淡海線1200mm輸水管潛盾接續工程」這次在芬蘭舉辦的2022免開挖工程大會，榮獲ISTT國際大獎，於芬蘭時間10月4日晚間9時，台灣時間10月5日凌晨2時，由國際免開挖協會理事長Jari Kaukonen親自頒獎、北水處工程總隊總隊長范煥英率團代表領獎。

北水處長陳錦祥表示，本工程挑戰性非常高，工程於大度路下方約19公尺深，施工長達4年，以潛盾工法將交通衝擊降至最低並降低碳排放量，並以特殊耐震設計及耐震管材穿越大台北的金山斷層與山腳斷層，特殊管材設計可於地層變位時，吸收一定程度的伸縮及彎折，達到抗震效果。

陳錦祥說明，長達2.2公里的潛盾過程須通過貴子坑溪箱涵、橋梁基樁、台電高壓洞道及捷運淡水線關渡隧道，更須穿越黏土層和凝灰角礫岩兩種截然不同的地質，工程團隊需在地下20公尺深進行潛盾機換刀作業，施工難度很高，終於打造出台灣最小口徑最長距離的自來水管潛盾工程。

北水處表示，台北市近年來屢次在抗旱時支援其他縣市的用水，本次專管完成後，讓翡翠水庫的水源得以供應到50公里外的淡水地區，每日可供應14萬噸水量，滿足淡海新市鎮民眾的用水需求。