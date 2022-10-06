新北市三重今（6）日凌晨4時許，發生一起槍擊事件，1名鄭姓男子（49歲）因受託代辦預付卡卻拿錢不辦事，遭1名盧姓男子（31歲）夥同其友人持空氣鋼珠槍、辣椒水攻擊，造成右手臂遭到射傷，警方案發後已將盧男及共犯鍾男查緝到案，訊後依傷害罪嫌移送。

今日凌晨4時許，鄭男與丁姓友人及其女友等3人，入住三重後竹圍街某汽車旅館，3人入住後不久，便接獲櫃檯通知表示有訪客，丁男女友便叫丁男帶鄭男下樓，2人開門後看見盧男及另名身份不詳的男子在場，後續雙方即發生口角，對方持辣椒水噴向鄭男，隨後盧男以預藏之空氣鋼珠槍朝鄭男射擊，並立即逃離現場。

警方獲報後趕到現場，先將鄭男送往醫院治療傷勢，所幸僅右手臂受到約1公分的擦傷，沒有生命危險。據鄭男向警方供稱，上個向盧男申請預付卡收取2000元佣金，但今日盧男見面卻聲稱要索討債務，雙方才因此一言不合發生口角，進而引發後續槍擊事件。

據警方調查，今日是丁男及其女友居中約盧男到汽車旅館談判，他們供稱因鄭男看似在閃躲盧男，且盧男告知若是無法安排雙方碰面，將要把債務算在其頭上，因此才在鄭男不知情的情況下，安排這場談判，但對於雙方究竟有何債務並不清楚。

警方案發後，上午已將開槍的盧男及潑辣椒水的鍾男逮補到案，盧男向警方表示，上月委託鄭男以每次佣金2000元的代價代辦預付卡，因有完成交易，所以本月再次委託鄭男代辦，沒想到這次對方卻拿錢不辦事，還刻意躲避，才會向他催討。

警方訊後除依傷害罪嫌將盧、鍾2人移送地檢署偵辦外，另外也針對盧男申辦大量預付卡是否涉及不法用途進行追查。