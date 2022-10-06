新北市政府與成功大學簽署「土砂災害防治合作備忘錄」，新北市長侯友宜（前排中）出席致詞。（陳慰慈攝）

新北市政府今與成功大學簽署「土砂災害防治合作備忘錄」，透過官學合作，提升彼此土砂災害管理的專業知識及實務經驗，後續也將加入「亞太防災訓練平台」，觀摩各國土砂災害防治技術，並培訓防災專業人員，攜手將土砂災害防治工作推向國際。

新北市長侯友宜致詞表示，新北市有88％山坡地範圍，比例非常高，有235條土石流潛勢溪流，分布於24個行政區，每次颱風警報或急降雨一來，我們就必須最好先前準備，所以社區防災意識觀念在鄰里就非常重要，希望透過官學合作攜手並肩作戰，提升防災知識與預防能力。

農業局指出，近年來新北市持續配合水土保持局透過宣導、環境踏勘、兵推工作坊與實作演練等活動協助社區自主防災，共117場次，並榮獲水土保持局1銀18銅的社區認證。

成功大學於1996年成立防災研究中心，在新北市已有多年土石流調查分析及協助社區自主防災經驗，與日本也有多年的土砂災害防治技術與學術交流合作。近年來更與日本筑波大學、京都大學等單位打造「亞太防災訓練平台」，共同培訓防災專業人員。

成功大學副校長蘇芳慶表示，近年來氣候變遷影響，造成所有災害規模與型態難以預測，藉由科技力量不但能減低災害，也能提升市民的防災意識。

現場也邀請靜岡縣在台辦事處長宮崎悌三作為台日合作的見證，宮崎悌三致詞表示，受到全球氣候變遷影響，人們生活的地方愈來愈容易有自然災害，靜岡縣每年都遭遇風災、水災之苦，如何讓災害最小化，他認為行政機關、研究單位的防災應變，在將來會愈來愈重要，8年前，新北市政府已與靜岡縣簽署防災資源相互支援協定，期待將來能與新北市有更多交流。

侯友宜說，全球近年面臨氣候變遷，極端氣候造成坡地災害頻傳，提升新北市防災能量與強化應變能力，一直是各單位重點工作；日本靜岡縣坡地環境與新北市有許多相似的處，希望透過這次防災合作備忘錄的簽訂，推動台日土砂災害防治交流，互相學習彼此土砂災害之防治觀念，為日後新北市坡地防救災工作奠定更良好的基礎，建構讓市民安居樂業的環境。