投資人不希望賺了股息、賠了價差，因此存股也要考量成分股企業獲利成長性。投信法人表示，台股已經拉回整理一波，目前正是逢低分批布局的好時點，穩健投資人可以台股高息ETF為核心配置穩固資產，參與台股中長期投資契機，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本。

群益投信以退休領導品牌自居，最新一代進化版的真高息台股ETF股票代號00919「群益台灣精選高息ETF基金」，是首檔高息ETF考量企業獲利成長率進行選股，就是要超前挑選高息且獲利成長之個股，進行超前部署，讓投資人先擁行情再享配息，達到指數績效「好」的優勢，更將高息優勢再優化，讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息，同時精00919其所追蹤的指數是「臺灣精選高息指數」，成分股是目前所有高息ETF中樣本數最多、從台灣上市上櫃市值前300大股票，精選出30檔高股息股票，所選出來的成分股權重上限10％，指數成分股定期於每年的5月以及12月進行成分股審核。選具備獲利能力的30檔個股，組合成極佳存股工具。而且有收益平準金機制，並且採季配息。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，高股息ETF在台灣儼然已成為打造未來現金流，不可或缺的最佳投資工具，儘管台股近期走勢偏弱，但對存股族而言，反而是利多。群益台灣精選高息ETF充分運用台灣上市櫃公司每年股利須於5月20日前公布之規定，在每年5月採用董事會宣告的「實際股利率」，挑選出真正的高息股，隨後迅速進行指數成分股調整。使用「實際股利率」，不僅可規避以預估或以過去平均的估計方式，所造成的偏誤，同時ETF投資者也可以真正參與成分股當年度之股利發放，讓投資人看得到高息也真的領的到高息。此外，上市櫃公司要先有好的獲利，才能配出高的股息。因此，每年的12月，指數會依照前三季EPS成長率因子選股，降低投資人賺了利息賠了價差的機率。

此外，存股族以及高股息ETF投資人最喜歡存越久領越多，觀察持有台灣精選高息指數一~五年的股利報酬率，一年7.9％、二年18.7％、三年32.5％、四年48.4％、五年62.5％；持有一~五年的年化股利報酬率分別是7.8％、9.4％、10.8％、12.1％以及12.5％，數據顯示存越久領越多。