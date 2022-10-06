中國大陸電動車電池供應業者CALB(中創新航)，6日在港交所IPO(股票初次公開交易)出師不利，分析師認為，可以看出高人氣的電動車相關族群似乎已退燒，不再受到市場熱烈歡迎。

這家新能源陸企在早盤開始交易後，每股以38港幣開出，不過，開盤價就是發行價格，代表投資人不願出更高的價錢買進CALB。而開盤不久後，股價一度小漲至38.45，但賣壓出籠立刻遭摜殺至37.4，跌幅約1.6%。

總部在江蘇的中創新航，在掛牌交易之前，股票就以51港幣高價已籌得101億港幣，約13億美元。同時，中創新航在這次IPO也讓來自大型企業或財力雄厚等一共15名基石投資者，願意掏腰包買下約7.355億美元等值股票。

上市案是港交所2022年第3大的CALB之所以受到市場關注，是因為9月29日時，規模達8億美元的陸企豪華電動車業者零跑(Leapmotor)，一掛牌的當天股價就重挫34%。同時，也創下港交所相同大小公司IPO首日跌幅紀錄。

根據彭博社彙整，港交所2022年來自IPO的業務收益爆減近75%，從元月迄今，18家籌資至少有1億美元的新上市企業中，目前半數的股價都還在當初發行價以下。其實，CALB在正式IPO前1日的交易價也是下跌的。

中創新航在上市之前，只有釋出兩成左右股票給散戶，對外資來說，參予這次IPO蠻踴躍的算是超額認購。至於CALB上市承銷商是華泰國際(Huatai International)一家獨攬，沒有其它券商協辦。