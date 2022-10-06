彰化檢警8岳15日逮捕以張女為首的人蛇集團等3名共犯，並遭查扣包括「販運筆記本」等證物，過濾出至少已有50人以上被騙出境，張女遭收押禁見，同夥陳男2萬元、另1名林男無保請回。今(6日)檢方偵結，認定張女與另外3名共犯涉嫌意圖營利以詐術使人出中華民國領域外等罪提起公訴。

檢方查出，張女等人每成功「騙招」1人出國，即可獲利新台幣10萬元，該犯罪組織集團自今年6月間至今，已誘騙4名被害人出國，另3名被害人則因檢警即時查獲而尚未出境。

令人髮指的是，遭誘騙之被害人抵達柬埔寨當地後，交由犯罪組織集團成員控制，要求被害人從事詐騙他人之工作，若不從的話，則需由台灣家人繳交40萬元贖金或自行「騙招」1人後才可返台。

彰化檢警在今年8月破獲以41歲張女為首的人蛇集團，張女與同夥以多組臉書帳號在社團張貼「偏門工作」，以高薪招募打字員、機房維護人員等；被害人見工作內容簡單輕鬆、薪水又高，接受安排被「賣」到柬埔寨。

檢警根據張女遭查扣的「販運筆記本」中，詳記安排被害人出境相關花費，成員每招募1人就賺10萬元，至今已有50名被害人，至少海撈500萬元，這次張女等3人因帶3名被害人到外交部領事局辦護照，15日當場被警方逮捕，再回桃機附近一處飯店救出另2名被害人。

檢方表示，全案經檢察官偵查終結，認被告張女等3人共同涉犯組織犯罪條例第3條第1項後段參與犯罪組織、刑法第297條第1項意圖營利以詐術使人出中華民國領域外等罪嫌，予以提起公訴。