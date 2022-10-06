國民黨高雄市長候選人柯志恩（中）。（圖／取自柯志恩臉書）

年底高雄市長選情引發關注。國民黨高雄市長候選人柯志恩表示，除了各類造勢與街頭演講，她一日內更連跑多個市場，因為她堅信市場攤商是最基層、心聲最接地氣的地方。近日掃市場時有民眾對她說「聽了妳的演講很感動」，讓她更確信自己做的是對的，之後她也會到更多的廟口、巷仔口去請益更多鄉親。此消息獲得超過6000個讚，大批網友都為柯「戰到最後一刻」的精神動容。

柯志恩昨（5）日在臉書發文表示，她當日就連跑了兩個市場，繼續勤走基層，向鄉親問好。趁著早晨時分，也特別來到了五福圓環旁的大立早市，和國民黨高雄市議員黃紹庭、陳若翠同行；下午則到了楠梓的德民黃昏市場，和國民黨高雄市議員陳麗珍、陳玫娟、李眉蓁、李雅芬，以及黨內議員候選人白喬茵一起向民眾問安。

柯志恩強調，為什麼要不斷走訪攤商市場？因為這裡最基層、這裡的心聲最接地氣。政治，是為人民服務；人民的需求，是由政府官員、民意代表來供給。如果都不知道基層的心聲、人民需要什麼，那又如何能提出好的政策願景呢？

柯志恩指出，自從9月30日她街講後，許多鄉親都和她說，那晚她說出了他們的心聲，當天就有一位民眾對她說：「看了妳的演講很感動，我來來回回看了3次。」柯重申，正如同她當天演講的主題，她承載的不是柯志恩一個人，而是廣大基層市民的心聲。接下來，他們也會到更多的廟口、巷仔口，去請益更多鄉親，力拚所有高雄市民的好日子。

此文獲得超過6000個讚、逾320則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「戰到最後一刻的精神，讓人非常感動」、「那天聽了妳的演講，我也感動得哭了」、「演講的確讓人紅了眼眶」、「明知不可而為之，就算妳這次不會贏，我也永遠支持妳」、「博士學者出身的菁英人才，願意這樣放下身段走入基層，令人動容，我對妳非常改觀」。