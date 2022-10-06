論文事件.訪泰行程曝光後 陳明通首露面赴立院│中視新聞 20221006

國安局長陳明通日前出訪泰國的行蹤在社群網路上被洩露，前政戰局長簡士偉中將密訪美國行程也遭披露。對此，陳明通表示，泰國此行是由於泰國海關大量使用中國華為設備；政戰局長楊安則表示，簡士偉訪美行程在前置作業階段，就已被流出去了。

陳明通今天（6日）上午率相關情報首長，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。

多名立委提到，有關陳明通7月時訪泰，其通過海關的臉部照片、下榻酒店的收據都遭到流出一事，陳明通回應，剛才與立委們的秘密會議中，已經盡可能地說明了，這是認知作戰，與過往中共手法接近，泰國海關的監視器都是使用華為的設備，會再與泰國溝通，不可能再讓此事發生。陳明通說，這是網路駭客所為，這些被駭入的設備也不在國內

另外，有關前政戰局長簡士偉8月份參訪夏威夷的行程細節、菜單都遭到曝光。政戰局長楊安回應，經過國安局調查發現，訪美行程在前置作業時就已洩露出去，邱臣遠追問，是否有後續調查檢討？楊安說，當下已經編列專案小組，針對作業外流管道及對象進行調查，若有不法，一定懲處依法究辦。

陳明通表示，日前美日澳中等國家齊聚新加坡香格里拉飯店舉行多邊會談，也遭到網路駭客竊取。他認為，未來國際合作上要改進，相信東南亞國家已感受到嚴重性。陳明通說明，在電子化設備中網路駭客的技術非常厲害，美國在川普政府時期就開始發展「乾淨網路」，現在就可看出乾淨網路的重要性。