苗栗縣長徐耀昌公開為無黨參選的縣議長鍾東錦輔選站台，面臨違紀輔選撤銷黨籍處分，徐耀昌多次指前縣長劉政鴻2018年幫對手站台都沒事，處分他沒道理。對此，劉政鴻6日強調，3次跟民進黨苗栗縣長參選人徐定禎碰面時，他都是在幫國民黨內同志輔選，公道自在人心，鄉親自有評斷。

劉政鴻表示，他擔任苗栗縣長時，已故前議長游忠鈿在他推動縣政上大力支持，為感念游忠鈿，他特地陪同游的太太張淑芬登記參選縣議員，當時第1次遇到民進黨苗栗縣長參選人徐定禎，就是他陪張淑芬去登記，徐當時剛好也來登記，所以後來才有媒體呈現出的畫面。

劉政鴻說，第2次是陪同頭份市長羅雪珠，去頭份市公所登記參選市長，徐定禎當年還是頭份市長，特別出來迎接他，當下徐定禎跟他都特地戴上繡有羅雪珠名字的帽子，共同幫羅雪珠站台。

另外，最後1次是張淑芬的競選晚會，他雖然跟徐定禎同台，但身上穿的是張淑芬的競選背心。劉政鴻強調，媒體拍攝的照片畫面中，他確實都跟徐定禎同框，但很明顯他每次都是幫黨內同志站台，他認為公道自在人心，相信鄉親自有公斷。

劉政鴻指出，黨部昨天針對徐耀昌違紀輔選，已經在考紀會決議撤銷徐耀昌黨籍，相關決議結果也呈報給黨中央，未來會配合黨中央決策。