曾紅遍亞洲的74歲影星甄珍，與歌手劉家昌結婚後生下一子章立衡（原名劉子千），不過這段婚姻僅維持9年就宣告結束，兩人還一度對簿公堂，關係降至冰點，近日有消息指出，母子倆赴北京處理私人事務後便失聯，連妹妹銀霞也聯繫不到，讓周遭親友相當擔憂兩人近況。

劉家昌2015年為了爭產20億在香港對甄珍提告，讓甄珍不得不公開早在31年前就已經離婚，並提出在美離婚證據，最後法院判訴訟無效，未料劉家昌並未死心，改到美國二度提告，不過法官認為他「浪費法庭資源」，駁回所有要求，讓甄珍還沒開口發表證詞，就提前獲得勝利，不過劉家昌事後發表聲明，表示把在昆山的旅館賣掉，由於2.4億人民幣直接進到甄珍帳戶，強調官司會繼續進行，誓言要把屬於自己的東西拿回來。

甄珍友人發文表示對她的近況感到擔憂。(臉書)

根據《TVBS新聞網》報導，甄珍與兒子章立衡（原名劉子千）赴北京處理私人事務，未料從8月21日後便音訊全無，連妹妹銀霞也聯繫不到兩人，形同失聯狀態，但有一說指出劉家昌在北京又對甄珍提告，才讓母子倆飛去當地對簿公堂，據悉她在9月初已於微信朋友圈寫下「最近比較忙，無法回復電話與信息」，讓外界好奇是否有所關連。

不過9月中時，就有自稱甄珍的友人在臉書貼出協尋公告，直指：「甄珍和章立衡自從8月21日起便與親人朋友失去聯繫，最後出現地點為北京金茂威斯汀酒店，希望外界給予通報。」前天再度發出公告，表示仍無任何音訊，讓人擔憂起母子倆近況。