長榮航(2618)米蘭、慕尼黑陸續在10月25日及11月3日開航，將與米其林一星主廚李皞(Paul Lee)合作，為台北-米蘭航線設計專屬菜單，台北-慕尼黑航線則提供京都米其林三星主廚中村元計設計的餐點，兩條航線所有艙等的旅客，都可以享受到米其林主廚所設計的料理；機上的各類飲品也處處充滿亮點，融入米蘭及慕尼黑的特色元素，共同迎接疫情後開闢的新航線。

米其林一星主廚Paul Lee擅長於運用季節食材，展現世界各地特色風味的創意，深受美國政商界的讚賞與高度評價，此次為長榮航空台北-米蘭航線皇璽桂冠艙的乘客精心設計「紅條石斑、伊比利火腿、甜豆、里昂洋芋」以及「燉小牛頰、豆豉、馬鈴薯泥、山蘇」兩套餐點，為豪華經濟艙及經濟艙旅客設計的則是「豆豉醬燉小牛頰佐配馬鈴薯泥」，這四道米其林餐點搭配機上提供的義大利佳釀，讓旅客從台北出發就開始享受到濃濃的義大利風情。

與長榮航空合作已達8年之久的京都米其林三星主廚中村元計，擅長以料理手法展現食物的天然滋味，特別為台北-慕尼黑航線皇璽桂冠艙旅客設計秋季套餐，主菜為「智利海鱸魚味噌漬 紅豆鑲蓮藕」，豪華經濟艙及經濟艙則分別提供「牛肉壽喜燒」及「蒲燒豬肉」兩道主菜，讓前往慕尼黑商務旅行或觀光的旅客，可以在機上大啖米其林美食。

此外，長榮航空為了慶賀台北-米蘭、台北-慕尼黑航線開闢，也將結合餐前飲料服務提供限量版的特色紀念杯墊，米蘭航線的杯墊上刻劃著名景點米蘭大教堂，慕尼黑航線的杯墊則以經典的啤酒杯作為主題，除了提供旅客機上使用，更歡迎旅客帶回家收藏。

長榮航空睽違25年後，再度開闢歐洲新航線，特別與米其林主廚合作，設計美味創新的料理，完美演繹機上的餐飲體驗；並積極與各界優異品牌合作，將精緻服務延伸至每處細節。