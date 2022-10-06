3日晚間鳳山分局員警巡邏時，見45歲趙姓男子安全帽未扣上，於是上前攔查，沒想到盤查過程中趙男竟從口袋掏出一包藥丸，員警詢問後，趙男辯稱那是「安眠藥」，員警立刻拿出手機查詢三級毒品「一粒眠」的照片給趙男看，當場戳破趙男謊言，並依違反毒品危害防制條例法辦。

員警巡邏途中因趙男未扣安全帽將他攔下，趙男遭攔後神色略顯謊張，員警便詢問趙男「口袋裡有什麼嗎？」趙男先是翻了翻口袋後將內袋翻出，一包夾鏈袋裝的藥丸遭到掏出，員警詢問後，趙男表示「這是安眠藥」，員警聽聞後便拿出手機查詢毒品「一粒眠」的照片比對，當場打臉趙男。

趙男遭到識破後連忙向員警求饒，說著「別這樣啦！」想要員警放他一馬，趙男表示是因為工作需要，因此使用一粒眠想要幫助睡眠，但持有毒品就不對，員警仍以違反毒品危害防制條例將趙男法辦。

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