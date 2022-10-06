長久以來，各國醫界統計都發現，男性比女性更容易罹患癌症。許多專家推測這和男女生活方式、飲食、吸菸及職業暴露有極大關係。但有更新的證據發現，其實男性在生理上比女性更容易罹癌，而女性在免疫反應方面能降低癌症易感性，比男性更具防癌的先天優勢。

●性別上具有某些關鍵生物學因素

過去醫界解釋男性較女性更易罹癌，都著墨在生活和飲食、吸菸或職業等特性上，近年來更有研究證實，男女性別上具有某些關鍵生物學因素，讓罹癌症出現性別差異。最新刊登在《癌症期刊》中，由美國國家衛生研究院所屬的國家癌症研究所發表的一項進行長期飲食等健康記錄，涵括了近30萬名參與者的癌症研究之後，有更明確的證據顯示，男性比女性更易得癌症，主要和生物學上的差異，也就是生理、免疫反應和遺傳等有極大的相關。

參與者的年齡介於50到71歲間，也就是人類癌症好發的年齡層，而30萬人中，男性佔17多萬人、女性12多萬人。研究期間共26,693人新發癌症，男性佔了17,951例，女性只有8742例，男女罹癌率差異明顯立見。

●了解男女生理因素罹癌風險 有助風險預測與癌症治療

研究人員依照腫瘤發生的解剖部位分成21種癌症，除了甲狀腺癌和膽囊癌女性罹患人數較多外，其他的癌症，都是男多於女；尤其是膀胱癌、胃賁門癌、喉癌和食道癌等，男性罹癌的風險分別是女性的3.33倍到10.8倍。

研究單位也有把吸菸、喝酒的行為，和身體質量指數BMI、身高等人體測量指標，以及身體活動量、飲食、藥物和病史等風險因素進行量化分析。但在男性罹患比例最高的肺癌來說，和生理無關的風險因素只佔50％，在食道癌中，風險因素更只佔11％。這顯示癌症總是找上男人，不只是生活習慣、飲食等「風險」問題，而是和生理因素，例如男性高睪固酮水平和男性易罹患皮膚癌及肝癌有關，而女性免疫學反應如輔助性T細胞的「Th2」能降低癌症易感性，降低肝癌和口咽癌風險。

研究人員表示，了解男女生理因素和罹癌風險，有助於風險預測及癌症一級預防和癌症篩檢的二級預防等癌症治療和管理，在防癌戰略上需要把生物變項納入考慮，有利於實現精準醫學，並降低和消除癌症中的性別差異。

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