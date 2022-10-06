下周一是國慶日，總統府循例將於府前辦中華民國國慶大典。前總統馬英九上午提出兩呼籲：請蔡總統在大典上釐清兩岸「互不承認主權，互不否認治權」，絕非兩個國家；不要再以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作國慶英文名稱。

馬英九也表示，今年總統府前國慶大典，他還是會循往例親自出席，但不同往年的是，今年國慶日台灣民眾更需堅定的國家認同與更和平穩定的兩岸情勢。

馬英九指出，去年國慶日時蔡英文總統說「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，遭批評是「新兩國論」，說法明顯錯誤界定我方與大陸關係，也違反中華民國憲法與蔡總統上任時承諾。

馬英九認為，蔡總統在今年中華民國國慶大會上，應闡明中華民國憲法，釐清我方與大陸關係是「互不承認主權，互不否認治權」，絕非兩個國家，如此兩岸關係才能和平穩定向前邁進。

馬英九指出，憲法增修條文與兩岸關係條例中明定，我國國土包括自由地區與大陸地區兩部分，大陸地區雖非我政府統治權所及，但仍然是我國的領土；大陸1982年憲法前言中，也同樣把台灣列為「大陸不可分割的神聖領土」。

馬英九說，蔡總統高喊台陸雙方互不隸屬違反現實，除自我麻痺與陶醉、「自嗨」外，沒任何實質意義，反引起各界擔憂，認為是「新兩國論」的挑釁；在兩岸關係近年急速惡化、兵兇戰危憂慮的此刻，非做不可是為了要刺激大陸？

馬英九也提到，總統府此次以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為國慶英文名稱，「偷渡」台灣獨立的想像空間「自嗨」，但除遂行蔡政府不明所以的意識型態外，看不出對台灣人民、台海情勢、台灣安全繁榮有任何幫助。

馬英九質疑，我國國名什麼時候從「中華民國」改為「台灣」？憲法修正了？所有官方文書改變國名了？國慶日還是應繼續用「中華民國國慶日（英文用Republic of China National Day）」才對。