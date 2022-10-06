國民黨桃園市長參選人張善政6日出席原住民族後援會成立大會，談及昨天與多名藍營市議員指責中壢國民運動中心淹水情形，局長莊佳佳拿出監視器畫面，發文澄清昨天並無淹水，打臉議員的說法。對此張善政認為，市議員不會無的放矢，市府不能永遠都在逃避、迴避問題。

張善政說，市府永遠都在逃避問題，議員提出來的事情市府應該舉證問題在哪裡，而不是說沒有這回事，議員怎麼會無的放矢？近期國民運動中心頻頻出問題，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬卻批評只看見小問題，但這絕對不是小問題，魔鬼藏在細節裡，難道要等房子垮了才算大問題嗎？不可以用這種心態面對問題。

至於是否會邀請韓國瑜來站台？張善政回應，邀請韓國瑜來站台沒什麼爭議，倆人一直都有保持聯絡，現在團隊裡有各方支持的人員共同合作，要統合不同專長的人一起往前走，無論主席朱立倫的朋友或別人的朋友進來，我們都非常的歡迎。