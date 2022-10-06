彰化火車站前「學生等候公車」擠在騎樓席地而坐，灰暗燈光下，背景是荒廢閒置騎樓和滿爆的機車，掀起熱議。（鐘芮妤提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化火車站前「學生等候公車」擠在騎樓席地而坐，灰暗燈光下，背景是荒廢閒置騎樓和滿爆的機車，掀起熱議。（鐘芮妤提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化火車站前「學生等候公車」擠在騎樓席地而坐，熱心人送紅色塑膠椅給學生坐。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化火車站前「學生等候公車」擠在騎樓席地而坐，熱心人送紅色塑膠椅給學生坐。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化火車站前「學生等候公車」擠在騎樓席地而坐，灰暗燈光下，背景是荒廢閒置騎樓和爆滿的機車，影像再次刺痛彰化人的心，感嘆彰化30年停頓，「堂堂彰化車站門戶耶」，彰化縣政府工務處排定6日下午聯絡彰化客運、鐵路局等前往會勘，將先淨出幾戶閒置空間，設置長條椅。

彰化市民代表鐘芮妤4日在臉書發出一張「學生候車圖」，傍晚下課時間，一群正在等公車的學生，因為沒有候車亭，一整排坐在馬路邊，黑漆漆的街景、昏暗燈光，霎時成了「彰化爆款」影像，掀起熱烈討論，彰化人強烈感受，30年原地踏步，就在這一張圖裡表露無疑了。

「21世紀的彰化不應該再出現這種景觀」，市民網友辛酸哀怨，「市容比泰國還糟糕」、「彰化市精華區卻比第三世界還糟糕」，市民感嘆怎麼火車站前如此落後，去年還發生火燒大樓。照片曝光後，熱心市民隨即送來紅色塑膠椅給學生坐，讓人直呼暖心，不少人以為是彰化市公所提供，6日彰化市參選人劉坤鱧陣營表示，「不好意思，我們只是隨手解決問題而已」劉坤鱧強調，絕不是想要借這事出名，只是無奈。

學生等候公車圖，也揭露了公車轉運站都沒有好好規劃、機車停車位嚴重不足，黃金地段任由老舊建築閒置不思解決，形成破敗街景，還有客運業者只顧營業，缺乏守護公共秩序的責任心。

彰化縣政府工務處長林漢斌表示，學生等候公車後方的建築物屬台鐵管理，未來將設立公共運輸的轉運站，整合公車、計程車、Ubike，讓學生或遊客搭乘更加便利。

工務處指出，彰化火車站前交通繁忙，現況有彰化客運、員林客運、統聯客運、國光客運等場站，受限於空間及設備老舊，不敷使用，彰化客運將4條路線拉出來至三民路設站牌接駁，包括【6901】「陽明里-鹿港(經頂番婆)」、【6903】「陽明里-草港尾(經頂番婆)」、【2路】「彰化-保警-彰化火車站」、【3路】「彰化-彰基醫院-彰化火車站」等4條公車路線。

工務處交通運輸管理科長許僅宜表示，今日下午已聯絡鐵路局、彰化客運等先前往會勘，先清出空間，客運提供候車用長條椅，並協調業者，在下課時間，增加發車的班次，並從車站裡發車，不要將發車點拉到三民上；斧底抽薪的長久之計，還在結合彰化鐵路高架化，將公車轉運站及停車場一併規劃建置，未來鄰近的公車業者將全部進駐服務，台鐵整排老建築拆掉重建。