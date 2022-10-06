被封為「電眼美女」、「香江第一美人」的關之琳2015年和台灣富商陳泰銘離婚後，單身生活過得多采多姿，上月底她慶祝60歲生日，可見她美貌氣質依舊。昨(5日)她在IG宣布將獻出價值1億港幣（約4億台幣）的珠寶拍賣，但並非因為經濟狀況吃緊，而是要將部分拍賣收入捐作公益，當作給自己最好的60歲生日禮物，引來粉絲讚她人美心善。

關之琳過去被封為富商殺手，曾與劉鑾雄傳過緋聞，並和王國旌閃婚閃離，她和國巨董事長陳泰銘傳交往多年，2015年被爆分手，當時她出席公開活動，語出驚人自曝不是分手，是離婚，事後她受訪談婚姻，形容感情世界「一塌糊塗」，也認為兩次婚姻失敗跟她個性有關，未來不想再花時間適應其他人，也不覺得愛情是必需品，霸氣宣告要享受單身生活。

關之琳目前人在巴黎旅行。（圖／翻攝自rosamundkwan IG）

近年關之琳容貌、身材依舊，為了貼近年輕人的生活還開了多個社交平台的帳號，先前因為疫情被困在家，她索性上傳在家中做運動的影片，可見她難得捨去禮服，改穿上一身寬鬆健身裝，不停用雙手交換觸碰膝蓋和腳踝的位置，身體力行做運動，還反勸粉絲：「你也不要偷懶，一起做運動」。

據《香港01》報導，關之琳出道多年，是演藝圈中著名的富婆，粗估身家至少有5億港幣（約20億台幣），昨她宣告要賣出自己手上私藏51件珠寶做慈善，慶祝自己的60歲生日，她表示每一件珠寶都藏著她人生某段旅程的回憶，別具意義，「我誠摯希望我的珍藏可以在此次拍賣中覓得新主，我亦會將拍賣的部分收益捐予慈善機構，向世界分享更多愛與善意。」