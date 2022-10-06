台灣低薪問題嚴重，一名女網友表示，今年已31歲，近日回到南部老家找了月薪3萬2的工作，她下班後還會打零工，每個月多賺3至5千元，她對自己的收入感到自卑，無助地說「這種薪水我不敢去認識別人，社會上是不是不能接受31歲只領32K？」不少網友安慰她，「沒必要看不起自己，加油」。

原PO昨（5）日於臉書社團《靠北婚姻2.0》指出，今年31歲，原本北漂到台北工作，跟男友分手後回到南部老家，一個月薪水3萬2，她覺得太少，下班後打工兼差，每個月收入可以多3至5千元。

原PO說，這種薪資讓她沒有勇氣再認識新對象，也不知道如何成家，她無助地問「社會上是不是不太能接受31歲還在領3萬2？」網友看了她的心境紛紛留言，「低薪多的是，錢是妳努力賺來的，沒必要看不起自己，加油」、「32K在南部算高薪吧」、「31歲3萬怎麼了，我快50歲也沒差多少啊」、「我60歲還在領3萬，過得快樂就好」、「把朋友分成階級意識的，不如別交了」。

留言中也有人認為，男女交往若真的愛對方，薪水不是問題，「男人並不會在意妳的薪水是多少， 他們在意的是妳能不能夠同甘共苦互相扶持」、「女孩子只要有安定職業就好，找到比妳薪水高一點的男孩，可共組一個美好家庭」、「重點是要會規劃，賺得多是本事，會存錢才是智慧」。