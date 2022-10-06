南韓健身網紅WONY（워니）擁有甜美臉蛋與兇猛的火辣身材，因經常在網路上拍攝各種健身影片，展現凹凸有致的性感曲線而受到大批網友關注，IG吸引超過20萬人追蹤。而今（6）日她又再度更新了在家中運度的「震動短片」，令網友大噴鼻血。

十分熱愛運動的WONY，今日稍早於個人IG上PO出自己近日飲食控制及運動的健身效果，並曬出一段正在吃東西兼運動的影片，只見她穿著粉紅色的運動內衣及瑜珈褲站在一台機器上，並將震動帶放在腰上不斷震動，而鏡頭由上往下的拍攝角度，使她豐滿雙峰一覽無遺，震得網友直呼「又要噴鼻血了」、「害我不小心又看了好多遍」、「認真運動的女人最性感」、「攝影師很會抓角度」、「這視角很厲害」。

另一方面，WONY除了經營IG外，也經常透過YouTube頻道分享健身的過程，日前她便再度PO出練瑜珈以及在公園健身時的影片，影片中WONY穿著低胸運動內衣及瑜珈褲，先是伸展再進行各種拉筋動作，最後她調皮地鑽進遊樂器材中玩耍，拍攝角度與姿勢同樣令網友看了血脈噴張，紛紛表示「看你的影片治癒我的一天」、「果然掌握了流量密碼」、「這身材真是讓人受不了」、「喜歡這種療癒片」、「看美女運動就是這麼賞心悅目」、「這角度很可以」、「屁股練得真好看」、「旁邊的爸爸怎麼受得了」、「我也要去這個公園」吸引超過3萬人觀看。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】