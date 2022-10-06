今天上午陸軍航空特戰指揮部一架教練機TH-67在進行飛行訓練時，突然警告燈大響，飛官立刻尋安全落地場所，緊急降落在台南鹿耳門聖母廟前，人機均安。

陸軍航特部指出，所轄飛行訓練指揮部一架TH-67教練機，今（6）日上午執行例行訓練期間，因飛機警告訊息燈亮，為確保飛行安全，即依標準作業程序，於台南鹿耳門聖母廟預警性降落、關車，處置得宜，人機均安。

航特部指出，單位除派遣檢驗組執行全機檢驗，並成立調查小組查察相關原因，以最高安全標準，落實飛行訓練。