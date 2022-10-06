2022年第4屆U23世界盃棒球錦標賽將於13日開打，中華隊24人名單今天公布，包含樂天金鷲王彥程、運動家莊陳仲熬、響尾蛇陳勝平3名旅外好手，共14名職棒資歷好手入選，開幕戰將在天母棒球場舉行，中華隊將碰上哥倫比亞。

中華隊最終24名單共有11名投手、2名捕手、7名內野手及4名外野手，其中有半數以上為職棒球員，分別是投手莊陳仲熬、王彥程、莊昕諺（樂天桃猿）、徐基麟（中信兄弟）、陳宇宏（台鋼雄鷹）；捕手張聖豪（中信兄弟）、張翔（統一獅）。

內野手則有陳聖平、楊竣翔（統一獅）、紀慶然（台鋼雄鷹）、林岳谷（富邦悍將）；外野手羅暐捷（統一獅）、曾頌恩（中信兄弟）、曾宸佐（台鋼雄鷹）。

本屆U23將在13日開打，開幕戰將在天母棒球場進行，晚間6點30分將由中華隊出戰哥倫比亞。接下來中華隊休兵一天，15日移師洲際棒球場展開4連戰，依序碰上德國、日本、南非及委內瑞拉，爭取預賽分組前3名晉級超級循環賽。

2014年中華隊在U21世界盃奪冠，2016年起比賽改為U23世界盃，過去3屆U23世界盃中華隊最佳成績是2018年的第5名。本屆中華隊由謝承勳執掌兵符，教練團則有沈柏蒼、郭勇志、邱俊文、克魯茲、鄭達鴻、陳宗宏。